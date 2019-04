An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Worte mit Tiefgang. Gesagt hat sie Charlie Chaplin, der erste Weltstar des Films. Wohl wissend, dass das Hier und Jetzt stets von wichtigen Entscheidungen geprägt ist. Links, rechts, hoch, runter – wo geht es mit Sinn und Verstand raus? Raus aus der sportlichen Krise. Spätestens nach dem bitteren 0:2 gegen den FC Gütersloh muss Oberligist RW Ahlen mehr denn je den Blick in den Tabellenkeller richten. Der April mit sechs Partien wird im besten Fall bann- wie bahnbrechend. Der sehenswerte Auftakt in den Frühling macht nach dem 3:0-Erfolg gegen den FC Brünninghausen am Mittwochabend unter Flutlich viel Hoffnung. Marko Onucka (11./60.) und Enes Güney (40.) trafen vor nur 308 Zuschauern. Teile der Ultras hatten sich auf den Weg zum Pokalspiel der Bayern gegen Heidenheim gemacht. Der Fan-Freundschaft mit dem Zweitligisten zuliebe.

Trainer Christian Britscho hatte seine erste Elf nach der jüngsten Pleite ganz schön durcheinandergewirbelt, auf vier Positionen geändert. Peter Rios Pfannenschmidt rückte auf die Linksverteidigerposition für den rotgesperrten Sebastian Stroemer. Sebastian Mützel, Philipp Grodowski, erstmals auf der Zehn, und Marko Onucka sollten frischen Wind in die Offensive bringen. Und taten das formidabel. Nach gerade mal elf Minuten zappelte das Leder im Netz der Gäste. Kingsley Nweke trat über den Ball, Enes Güney roch den Braten, hielt drauf, der abgefälschte Ball fiel Onucka auf den Puschen. 1:0.

Die Führung zeigte Wirkung, RW wirkte im Kopf befreit, die Beine marschierten. Nur das Aluminium mimte einmal mehr den Spielverderber. Erst scheiterte Grodowski am Außenpfosten per Kopf (20.), dann Mützel mit einem Pfund aus der Drehung (30.). Besser machte es in der 40. Minute Güney, der auf Halbrechts im Sechzehner einfach mal abzog: 2:0. Geht doch. Brünninghausens Tormann Azmir Alisic, zwei Jahre ein Ahlener Jung, hatte sich seine Rückkehr ins Wersestadion freilich gänzlich anders vorgestellt. Er schlich bedröppelt in die Kabine.

Die Leichtigkeit des Seins, die pure Spielfreude brachte Ahlen auch nach der Pause auf die Wiese. Onucka schnürte nach 60 Minuten den Doppelpack: 3:0. Längst war der Sieger gefunden. Aber noch nicht satt. Rot-Weiß drückte im Dauerregen weiter. Es schien so, als wollten sich die Britscho-Männer ihren Frust von der Seele schießen. Stark dieser Auftritt – offensiv wie defensiv. Da passte es ins Bild, dass Ahlens Nummer eins, Tim Oberwahrenbrock, nach 79 Minuten einen Strafstoß von Amin Adbib zunichte machte. René Lindner hatte zuvor Arif Et unglücklich zu Fall gebracht. Danach war Schluss. RW atmet durch. Auch Coach Britscho: „Wir haben kaum etwas zugelassen, der Wille, die Null zu halten, war groß. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt kommt das nächste schwere Spiel gegen Gievenbeck.“

RW Ahlen: Oberwahrenbrock – Schmitz, Nieddu, Lindner, Rios-Pfannenschmidt – Fiore, Budak (66. Yilmaz) – Güney, Grodowski (74. Scholdei), Mützel – Onucka (79. Fuhsy)

Tore: 1:0 Onucka (11.), 2:0 Güney (40.), 3:0 Onucka (60.)

Zuschauer: 308

Schiedsrichterin: Nadine Westerhoff (Bochum)