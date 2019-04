„Mindestens sechs brauchen wir insgesamt noch“, sagt Co-Trainer Anton . Schon allein daran ist die Schwere der Aufgabe zu erkennen. Denn auf die direkt vor ihr liegende Spielvereinigung Steinhagen hat die ASG-Reserve schon drei Zähler Rückstand – und Steinhagen noch ein Nachholspiel ausstehen.

Auf den auf dem zehnten Platz rangierenden ASV Senden , der am allerletzten Spieltag der Gegner ist, sind es seit der Vorwoche vier Zähler Rückstand. Der ASV hat zuletzt zwei Siege eingefahren, darunter der 25:23-Erfolg gegen die HSG Porta Westfalica.

Verlieren verboten – gewinnen fast Pflicht

Angesichts dessen kommt dem am Heimspiel am Samstag gegen den TV Emsdetten 2 schon fast Finalcharakter zu. Die Szymanski-Sieben darf gegen den Tabellenelften, der wie die Sendener 17 Punkte auf dem Konto hat, auf keinen Fall verlieren. Sie muss sogar gewinnen. „Ein Sieg ist Pflicht“, sagt auch Anton.

Dass sie das eigentlich drin haben, haben die Ahlener vergangene Woche mit der knappen 21:24-Niederlage beim TV Isselhorst bewiesen. Der Tabellenzweite setzte sich erst in der Schlussphase ab.

Keine Hilfe von oben

Auf Verstärkung aus der Ersten braucht die ASG-Zweite nicht zu hoffen. Diejenigen Spieler, die sich in der Reserve auskennen und deshalb sofort weiterhelfen würden, sind in der 3. Liga gebunden, weil dort das Verletzungspech so zugeschlagen hat. Felix Harbaum beispielsweise muss den fast völlig verwaisten Innenblock besetzen. Der frühe Klassenerhalt der Bertow-Sieben nützt dem Team darunter also nicht so wie erhofft.

Das macht die Aufgabe nicht unbedingt leichter. „Aber solange es rechnerisch noch möglich ist, geben wir nicht auf. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug“, verspricht Jan Anton.

Samstag, 19.30 Uhr