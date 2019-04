Vier Partien hat die Ahlener SG in dieser Runde in der 3. Liga West noch zu absolvieren. Nach einer in weiten Teilen bemerkenswert stabilen Saison hat sie sich längst jeglicher Abstiegssorgen entledigt.

Das verschafft Trainer Sascha Bertow ungeahnte Freiheiten. „Ich kann herumexperimentieren. Den Luxus kann mir ja jetzt erlauben“, sagte Bertow bereits vor einigen Wochen. Jüngst filmte er die Übungseinheiten seiner Mannschaft in der Friedrich-Ebert-Halle sogar per Drohne.

Blick aus der Vogelperspektive

Das verschafft ihm nicht nur einen interessanten Videoclip für den Instagram-Account des Vereins, sondern womöglich dank der Vogelperspektive auch ganz andere Eindrücke vom Stellungsspiel und Laufwegen seiner Jungs.

Am Sonntag (17 Uhr) müssen diese beim Northeimer HC zum vorletzten Auswärtsmatch dieser Serie antreten. Für die Ahlener bietet sich beim Tabellensechsten wieder die Gelegenheit, taktische oder personelle Varianten im Hinblick auf die kommende Spielzeit auszuprobieren.

Dann gehört auch Mattes Rogowski weiterhin dem Aufgebot an. Der Kapitän hat genauso wie Philipp Lemke und David Wiencek seinen Vertrag verlängert. „Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich gehe in der kommenden Saison in mein zwölftes Jahr in Ahlen. In dieser Zeit habe ich viele Freundschaften geschlossen, die ich zu keiner Sekunde vermissen möchte“, sagt Rogowski.

Wahrer Pendel-Marathon

Der 32-jährige Mittelmann hat dafür Offerten anderer Clubs ausgeschlagen. Beruflich ist der in Dortmund wohnhafte Rogowski für die HBL in Köln tätig. Es bedeutet für ihn also eine Menge Aufwand, regelmäßig auch noch zum Training in die Wersestadt zu pendeln. „Das klappt in erster Linie durch die Unterstützung meines Arbeitgebers. Natürlich ist es aber auch so, dass ich auf viele Dinge verzichten muss, um mir den zeitlichen Freiraum für die Trainingseinheiten in der Saison und vor allem in der Vorbereitung freizuschaufeln. Da bleibt teilweise schon viel auf der Strecke“, gesteht Rogowski, der bis zu 300 Kilometer täglich unterwegs ist.

Aber die Aufgabe mit der ASG ist eben reizvoll. „Wir stehen vor einem großen Umbruch und wissen noch nicht, welche Clubs aus der 2. Bundesliga in unsere Drittliga-Staffel absteigen werden. In den letzten Jahren hat uns das Kollektiv ausgezeichnet. Die Verantwortung lag immer auf mehreren Schultern und die Mannschaft hat sich aufgrund ihres Zusammenhalts zu Bestleistungen gepusht“, sagt Rogowski. Eine solche möchten er und die ASG auch am Sonntagabend in Northeim abliefern.

Sonntag, 17 Uhr