Wer gegen den Tabellenzweiten gewinnt, hat gegen den Dritten auch Chancen, sollte man meinen. Doch SVE-Coach Andreas Schwartz hat den fast sensationellen 22:21-Erfolg gegen Westfalia Herne extrem teuer bezahlt: Tobias Lodenkemper ist umgeknickt und muss nun wegen einer Bänderverletzung pausieren. Und Pascal Weghake hat sich am Daumen verletzt und steht nun bei der DJK Oespel-Kley ebenfalls nicht zur Verfügung.

Wichtige Leistungsträger fehlen

Es fehlen also schon mal zwei absolute Leistungsträger. Außerdem laboriert Simon Krabus noch an einer Handverletzung und zu allem Überfluss hat Schwartz schon vor Wochen, als er noch von einer vollen Kapelle ausging, Janik Heickmann und Johannes Arndt für das am Wochenende in Hamburg stattfindende Final Four freigegeben.

„Da frohlockt man schon vor dem Spiel“, stöhnt Schwartz ob der vielen Ausfälle. Die wird er versuchen, mit Akteuren aus der Zweiten auszugleichen. „Waffengleichheit“ mit den Hausherren aus Dortmund sieht er aber nicht mehr als gegeben an. „Wenn ich unter diesen Voraussetzungen einen Sieg fordern würde, wäre das vermessen“, sagt Schwartz. Ein Erfolg wäre eine noch größere Überraschung als der Sieg gegen Herne.

Sonntag, 17.30 Uhr