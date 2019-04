Enorm wichtiger Zweikampf: Ahlener SG 3 hat TuS Eintracht Overberge zu Gast

Mit den Gästen aus Bergkamen kommt nämlich am morgigen Samstag ein Gegner auf Augenhöhe in die Friedrich-Ebert-Halle, den die Ahlener unbedingt mit einer Niederlage zurückschicken wollen. Die Partie gegen den Tabellenelften ist enorm wichtig im Abstiegskampf. Ärgerlich nur, dass die Eintracht zuletzt mit einem 30:30 gegen die SGH Unna Massen einen Punkt gesammelt habt und nun drei vor der ASG-Dritten liegt. Selbst bei einem Sieg kann die Osthues-Mannschaft also noch nicht vorbeiziehen.

Samstag, 17.15 Uhr