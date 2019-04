Rückschlag im Abstiegskampf: Ahlener SG 3 unterliegt Eintracht Overberge

Ein bitterer Rückschlag im Abstiegskampf der Bezirksliga . Und ein unnötiger obendrein. „Hätten wir so gespielt wie die letzten drei Partien, wäre das Ergebnis anders ausgefallen“, sagte Dustin Osthues . Der Coach der ASG-Dritten musste gegen den Abstiegskonkurrenten TuS Eintracht Overberge in eine 29:31 (12:15)-Heimniederlage einwilligen, weil sein Team „nicht konsequent genug im Abschluss“ agierte.

Nach ausgeglichenem Beginn (5:5, 14. Minute) wechselte die Führung bis zum 12:12 (26.) munter hin und her. Dann aber kamen die Gäste zu drei Toren in Folge. Mit 12:15 aus Ahlener Sicht ging es in die Kabine und kurz danach lief die Osthues-Sieben sogar einem Fünf-Tore-Rückstand (12:17, 35.) hinterher. Dass sie sich mühsam wieder bis auf 22:23 (51.) herankämpfte, war eigentlich ein gutes Zeichen.

Doch anschließend gab es für Osthues „nicht nachvollziehbare“ Zwei-Minuten-Strafen gegen Thorsten Szymanski und Jonas Tinter, die Overberge nutzte, um zum 23:26 vorentscheidend wegzuziehen. „Eher nicht zufrieden“, zeigte sich Ahlens Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft. Die hat zur Folge, dass diese nur noch Jahn Dellwig vom drittletzten Platz verdrängen kann. Ansonsten muss die ASG hoffen, dass nur eine Mannschaft absteigt.

ASG 3: Thiel, Wilmes – Tinter (3), Podorf (6/4), Settele (1), Westhues (1), Ju. Britt (4), Ja. Britt, Bergmann (2), Te Heesen, Funke (5), Muer (1), Szymanski (6), Beil.