Die Hoffnung lebt weiter: Ahlener SG 2 besiegt TV Emsdetten 2

Die ersten zwei Punkte sind eingesackt. Vier weitere wird die ASG-Reserve wohl noch brauchen für den Klassenerhalt. Wie sie die in den drei verbleibenden Partien am besten holt, kann sich der Verbandsligist in der nun folgenden, fast dreiwöchigen Pause überlegen. In die geht die Mannschaft von Thorsten Szymanski und Jan Anton dank eines enorm wichtigen 27:24 (12:11)-Heimerfolgs über den TV Emsdetten 2 mit einem guten Gefühl.

Wäre auch das Duell mit dem Tabellenelften in die Hose gegangen, hätte der Aufsteiger wohl schon fast wieder für die Landesliga planen können. Der Druck vor dem ersten von vielen Abstiegsendspielen lastete deshalb enorm auf den Gastgebern. Die gerieten gegen Emsdettens Zweite dann auch gleich mit 0:3 (5.) in Rückstand.

Siebter Feldspieler das falsche Mittel

Rund sieben Zeigerumdrehungen später hatte die Szymanski-Sieben den kleinen Fehlstart aber wieder repariert und zum 5:5 ausgeglichen, weil sie vom anfangs praktizierten Mittel des siebten Feldspielers abrückte. „Darauf hatte sich Emsdetten sehr gut eingestellt und wusste genau, wann das Kreisanspiel kam“, berichtete Co-Trainer Jan Anton. Das 10:9 (20.) von Tobias Möllenhecker markierte dann die erste Ahlener Führung, die auch zur Halbzeit (12:11) Bestand hatte.

Nach Wiederbeginn blieb die Begegnung umkämpft. Ahlen verwaltete eine knappe Führung, bis die TVE-Zweite zum 18:18 (47.) ausglich. Dem schloss sich aber die wohl beste Ahlener Phase an. Angeführt von Kreisläufer Lukas Hinterding, der am Ende mit zehn Treffern bester Schütze der Partie war, startete die ASG-Zweite zu einem 6:1-Lauf, der in die vorentscheidende 24:19-Führung in der 53. Minute mündete.

„Erstmals in dieser Saison konnten wir uns so hoch absetzen. Danach sind alle ruhiger geworden und es lief fast wie von alleine“, jubelte Jan Anton über dieses Novum. In der 59. wurde es beim Stand von 26:24 noch einmal kurz spannend. Doch David Gatzemeier machte mit seinem dritten Tor den Deckel drauf.

ASG 2: Krocker, Hüsken – Michalczik (5/1), Hubbig, Hinterding (10), Gatzemeier (3), Horn (4), Bogdanowicz, Möllenhecker (1), Osthaus (1), Voigt, Seifert (2), Filthaut (1), Rotert.