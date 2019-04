Westfalia Vorhelm macht gegen Wadersloh großen Schritt in falsche Richtung

Auf den ersten Schritt zurück Richtung Top vier aus der Vorwoche sollte für die A-Liga-Fußballer von Westfalia Vorhelm der Zweite folgen. Doch anstatt weiter Plätze gut zu machen, fehlte es dem Tabellensiebten im tabellarischen Nachbarschaftsduell mit dem TuS Wadersloh einfach am nötigen Willen. Das verdiente Endresultat: 4:2 (2:2) für die hart arbeitenden Gäste und damit ein Dämpfer für die Vorhelmer, die auf Platz acht abgerutscht sind.

„Wir sind zu keinem Zeitpunkt im Spiel gewesen. Wir haben nie stattgefunden“, bemängelte Trainer Oliver Glöden . „Wadersloh hat dagegen eine viel höhere Laufbereitschaft an den Tag gelegt und eine bessere Zweikampfführung gehabt. Da war nicht mehr drin für uns“, schob der Westfalia-Übungsleiter anerkennend hinterher.

Eigentor verursacht Rückstand

Das machte sich auch sofort zu Beginn bemerkbar, als die Gäste durch Daniel Bücker nach 13 Minuten in Führung gingen. Mit viel Glück gelang den Gastgebern 20 Zeigerumdrehungen später der Ausgleich: Ein lang von der Mittelinie getretener Freistoß fand im Gäste-Strafraum zuerst keinen Abnehmer, rutschte durch und landete dann bei Tristan Paul , der das Spielgerät gekonnt im gegnerischen Gehäuse zum 1:1 versenkte (33.).

Vier Minuten später gingen die Vorhelmer sogar in Führung, als eine eigentlich harmlose Flanke von Tristan Paul von Wadersloh-Akteur Simon Große Wienker beim unbedrängten Klärungsversuch in die eigenen Maschen verfrachtet wurde. „Der haut klassisch über den Ball. Eigentlich war das keine Torchance“, kommentierte Glöden das glückliche 2:1 für seine Mannschaft.

Läuferisch klar unterlegen

Im direkten Gegenzug fiel allerdings der abermalige Ausgleich für die Gäste. Dieses Mal war Vorhelms Johannes Kraskes der Pechvogel, der den Ball beim Versuch, das Gegentor zu verhindern, unter die Latte drosch. Von dort sprang die Kugel in den eigenen Kasten (39.).

„Im zweiten Durchgang waren wir etwas besser im Spiel drin als noch vor der Pause. Läuferisch waren wir aber immer noch deutlich unterlegen“, berichtete Glöden. Bei Wadersloh hätten am Ende mehrere Spieler Krämpfe gehabt. „Die hatten einfach mehr Biss.“ Das schlug sich nach dem Seitenwechsel auch schnell in Toren nieder. Einen Konter schloss Felix Große Wienker zum 3:2 für den Tabellensechsten ab (56.). Daniel Bücker erhöhte wenig später auf 4:2 (72.). Davin Wöstmann und Simon Brehe hatten danach noch Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, scheiterten aber beide.

Zwei Spiele binnen vier Tagen

„Für uns war das ein Rückschritt. Die Einstellung und Einsatzbereitschaft haben einfach nicht gepasst. Wir haben jetzt nicht viel Zeit und müssen uns strecken, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen“, befand Oliver Glöden. Am Donnerstag gastieren die Vorhelmer zum Nachholspiel in Benteler, am Sonntag steht das Derby in Enniger an.

Vorhelm: Reinke – Kraskes, Schmitz (69. Lüning), Schmidt, Brehe (73. Pörschke), Müller, Braun, Paul, Gerdhenrich, Wöstmann, Bergedieck

Die weiteren Partien des 24. Spieltags im Überblick

SV Neubeckum – SV Benteler 3:0

Eine Halbzeit lang taten sich die Gastgeber, die in der Vorwoche nach der 2:3-Pleite gegen Walstedde auf den dritten Rang abgerutscht waren, gegen den Tabellenvorletzten schwer. Kurz nach dem Wiederanpfiff schoss Luis Einhoff seine Farben aber in Front (46.). Daniel Schaschkewitz per Strafstoß (81.) und Leon Schmidt (90.+2) machten mit ihren beiden Treffern dann alles klar für den SVN. Benteler beendete die Partie nach einem Platzverweis (80.) nur zu zehnt.