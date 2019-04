Ihre dritte Niederlage in Folge kassierte die Ahlener SG am Sonntagabend. Beim Northeimer HC musste sich die Mannschaft von Sascha Bertow mit 32:37 (14:18) geschlagen geben.

Die Gastgeber aus dem Harz erwischten den etwas besseren Beginn, lagen zügig mit 3:1 (3.) vorn. Doch die Ahlener hielten dagegen, erzielten beim 5:5 (10.) per Siebenmeter von Dimitry Stukalin erstmals den Ausgleich. Die Partie blieb umkämpft und folgte einem Muster: Die Hausherren legten vor, die Gäste von der Werse antworteten. So blieb es bis zum 9:9 (17.). Dann gelang es dem NHC, die ASG vorerst bis auf 13:10 (21.) zu distanzieren. Jannis Fauteck – mit neun Treffern erfolgreichster Ahlener Schütze – verkürzte zwar auf 13:11. Doch dann setzte Northeim zu einem weiteren Lauf an, entfernte sich bis auf 16:11 (25.), so dass sich ASG-Trainer Sascha Bertow zu einer Auszeit gezwungen sah.

Wirklich Boden gutmachen konnte sein Team bis zur Halbzeit nicht mehr. In die Kabine ging es mit einem 14:18-Rückstand und einer Roten Karte für Felix Harbaum (29.). Nach Wiederanpfiff bauten die Gastgeber ihren Vorsprung zwischenzeitlich bis auf 21:15 (34.) und schließlich bis auf 24:17 (37.) aus, bis es Sascha Bertow erneut zu bunt wurde und er zur grünen Karte griff. Das abermalige Timeout verhalf den Seinen aber nur bedingt in die Spur. Sie mussten Northeim weiter ziehen lassen, sahen sich bald einem uneinholbaren 20:30-Rückstand (42.) ausgesetzt. Immerhin rissen sich die Ahlener in den Schlussminuten am Riemen und hielten die Niederlage über 33:28 (53.) und 34:31 (57.) noch in Grenzen.