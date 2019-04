Vierte wurde die Startgemeinschaft der Vereine Alverskirchen-Everswinkel/Ennigerloh-Neubeckum vor dem RFV Ostbevern 2.

„Das ist doch noch mal spannend geworden“, pustete Petra Lengfeld nach dem abschließenden Springen durch. Die Mannschaftsführerin des RFV Milte-Sassenberg konnte aber aufatmen: Den Vorsprung, den sich die Equipe aus Milte in der A-Dressur erarbeitet hatte, brachte sie ins Ziel.

Drei Abwürfe hätte sie sich leisten können, es blieb bei einem – und einem Sturz von Marie Baumjohann , der aber nicht mehr ins Gewicht fiel. „Die Dressuren kann man steuern“, meinte Petra Lengfeld, die ihr Team fünf Wochen lang auf den ersten Höhepunkt der Saison vorbereitet hatte. Im Springen sei das aber immer so eine Sache, „da kann schnell mal eine Stange runterfallen.“

Späterer Sieger ist gleich vorne mit dabei

Von Anfang an war der Titelverteidiger vorne dabei. In der Dressurreiterprüfung legte er leicht vor, im Stilspringen zog der RFV Telgte-Lauheide gleich. Auch der RV Albersloh, Sieger des Jahres 2017, spielte noch eine Rolle und blieb den beiden Spitzenmannschaften bis zum Schluss an den Hufen.

Am Ende aber entschied die Dressur zu Gunsten der Milter, gleich drei Mal gab es Noten jenseits der 8,0, hinzu kam die Wertnote 8,8 für den Gesamteindruck. „Die Dressur von Milte war schon überragend“, zollte Telgtes Mannschaftsführerin An­drea Korte der Konkurrenz Respekt.

Ahlenerin gewinnt letzte Springprüfung

Am Ende kam Milte-Sassenberg auf 110,57 Punkte, Telgte-Lauheide folgte mit 109,17 vor Albersloh (108,93), Alverskirchen-Everswinkel/Ennigerloh-Neubeckum (106,87) und Ostbevern 2 (104,67).

Verstecken mussten sich die anderen Vereine jedoch nicht. So gewann Leonie Schulze-Henne von der PSG Alt-Ahlen mit Campari die letzte Springprüfung. Im Stilspringen war Lea Arenhövel vom gastgebenden RFV Warendorf nicht zu schlagen. Elf Mannschaften waren angetreten.