„Wir haben uns jetzt ein Polster zu Verl und Hombruch erarbeitet. Unsere Punktzahl sagt allerdings noch mehr aus als der Tabellenplatz. Letztes Jahr sind wir mit 30 Zählern am Ende Fünfter geworden. Jetzt haben wir nach 17 Spielen schon 34 Punkte“, so Stöppel .

Den Grundstein für den Auswärtssieg legten die Gäste in Durchgang eins. „So stark habe ich uns diese Saison fast noch gar nicht gesehen“, befand Ahlens Coach. Nachdem die Anfangsminuten noch an die Gastgeber gegangen waren, übernahm sein Team ab der 10. Minute die Kontrolle. Zunächst verpassten Sebastian Mai und Marvin Mika noch den möglichen Führungstreffer. In der 26. Minute aber machte es Mika besser und brachte die Gäste 1:0 in Front.

Bis zur Pause blieben die Rot-Weißen dominant und schienen mit den Toren zwei (35.) und drei (43.) von Marvin Mika bereits für eine Vorentscheidung gesorgt zu haben. Im zweiten Abschnitt wandelten sich jedoch die Kräfteverhältnisse. Die Gäste bauten ab, Hombruch wiederum kam nun zu guten Möglichkeiten. Für Marcel Stöppel war die Wende allerdings nicht überraschend: „Wir hatten zuletzt mehr Spiele als die anderen Mannschaften. Die Jungs gehen auf dem Zahnfleisch. Deshalb hat dann einfach die Kraft gefehlt.“

Die Hausherren verkürzten durch Treffer von Jan Bröckers (56.) und Rafael Corchero (69.) auf 2:3. In der Schlussphase entwickelte sich für die Rot-Weißen eine Abwehrschlacht. „Schön, dass wir es dann aber noch nach Hause gebracht haben“, freute sich Stöppel.

Für die U19 geht es nun während der Osterpause zu einem Jugendturnier nach Spanien. Im Mai warten dann mit dem SV Lippstadt und Arminia Bielefeld die beiden stärksten Teams der Liga auf das Ahlener Nachwuchsteam.

RWA U19: Senderovic – Berger, Saritas, Frede, Glinka (64. Katzer), Kilinc, Cömcü, Mika (90. Erdur), Yerli (83. Lucau), Deifuß (70. Meibeck), Mai.