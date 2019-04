Ahlen -

In knapp einem Monat wird ordentlich geschwitzt und geschnauft. Wenn sich Hunderte Läufer in Ahlen einen Berg hochquälen, kann das eigentlich nur eines bedeuten: Der Stadtteil- und Haldenlauf lockt wieder in den Osten der Stadt. Und in der Tat findet am Sonntag, 5. Mai, schon die 17. Auflage der beliebten Veranstaltung statt.