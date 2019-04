Einfach meisterlich: HSG Krefeld zerlegt Ahlener SG

Ahlen -

So sieht das also aus, wenn der Meister meisterlich spielt. Die HSG Krefeld hat auch in Spiel eins nach ihrem Titelgewinn in der 3. Liga keinerlei Ermüdungserscheinungen gezeigt und in der Friedrich-Ebert-Halle eine souveräne Vorstellung abgeliefert. Die Hausherren aus Ahlen standen gegen diese Übermacht auf verlorenem Posten.