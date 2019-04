Dank eines 25:22 (11:6)-Heimsieg gegen Westfalia Kamen haben Eintracht Dolbergs Handballerinnen Platz zwei in der Bezirksliga erobert. Die Mannschaft von Sebastian Kastner und Christoph Bußmann gab von Beginn an den Ton an – 4:1 (8.), 8:3 (23.) – und lag auch zur Halbzeit mit 11:6 vorne. Immer wieder zogen die Dolbergerinnen das Tempo an und setzten ihre Gäste damit unter Druck.

Vor allem Rückraumspielerin Lisa Kreitinger (acht Tore) und Kreisläuferin Sarah Adam (sechs Treffer) bekam die Westfalia nicht unter Kontrolle. Über 14:7, 16:10 und 19:14 bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung aus. Erst in der Schlussphase gelang es Kamen, dem Ergebnis die Deutlichkeit zu nehmen.

„Wir haben verdient gewonnen. Mein Team hat das richtig gut gelöst“, urteilte Trainer Sebastian Kastner zufrieden. Am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) empfängt der SVE als nächstes die Zweite des Königsborner SV in der Mehrzweckhalle.

Eintracht: Borgerding, N. Sahm – Dettmer (1), L. Sahm (1), Penger, Krupski (4/3), Falk (2), Adam (6), Kaplan, Czajor, Pomplun, Westerfellhaus, Thier (3), Kreitinger (8/2)