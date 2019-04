Damit hatte Luna Laabs nicht gerechnet. Bereits in ihrem ersten Jahr bei den Jungen Reitern erzielte die Ahlenerin beim Sichtungsturnier für den Preis der Besten auf der Reitanlage Kasselmann in Hagen gleich überzeugende Ergebnisse. Dort gingen die besten Reiter aus Deutschland an den Start, um einen der begehrten Startplätze für den Preis der Besten, der im Mai in Warendorf ausgetragen wird, zu ergattern.

Gleichzeitig ist es das erste Turnier, das auf den Außenplätzen stattfindet, und nicht mehr in der Halle geritten wird. Doch das Wetter spielte nicht wirklich mit. Denn die Temperaturen gingen wieder Richtung null Grad Celsius und es fing sogar an zu schneien. Dies war eine weitere Herausforderung für Reiter und Pferd. Luna Laabs zeigte auf Willy eine Runde mit kleinen Fehlern und bekam dafür 69 Prozent, was Platz fünf bedeutete.

Zudem stand die noch sehr wenig gerittene Einzelwertung auf dem Plan. Hier absolvierte die 18-Jährige eine gute Runde und erhielt dafür 70,6 Prozent und Rang vier. Aufgrund ihrer guten Leistungen erhielt Luna Laabs auch die Startgenehmigung für den Preis der Besten in Warendorf.