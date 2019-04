Hintergrund ist ein Streit mit den beiden Verbänden, von denen sich die Boxerin und ihr Manager Maiki Hundt bei der letzten Titelverteidigung gegen Nina Meinke im Mai 2018 schlecht behandelt fühlten. „Trotz des Sieges hatten wir das Gefühl, dass die Verbände sehr auf Seiten Meinkes standen. Man wollte uns aus dem Weg räumen“, sagt Hundt.

Zudem ist eine Frist bezüglich einer Titelverteidigung verstrichen. „Daher geben wir die Titel jetzt ab. Wir ziehen die Reißleine“, so Hundt. Schon bald könnte die 32-Jährige Tissen aber wieder Weltmeisterin sein. Am 20. Juli soll sie in Hiltrup gegen eine noch unbekannte Gegnerin um den Gürtel des Global Boxing Council kämpfen.