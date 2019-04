Die Herren 40 von TuS Westfalia Vorhelm feierten jüngst den Aufstieg in die Ruhr-Lippe-Liga. Zunächst waren die Zielsetzungen der Vorhelmer bescheidener gewesen. Man wolle den Klassenerhalt und somit den Verbleib in der Bezirksliga sicherstellen, so Kapitän Rainer Aßmann zu Beginn der vergangenen Hallensaison.

Dort ging es zunächst gegen Hiddinghausen. Das sollte die einzige Begegnung werden, in der die Vorhelmer stärker in Bedrängnis gerieten. Nach den Einzeln stand es 2:2 und die Westfalia holte seine beiden Punkte jeweils nur knapp im Match-Tiebreak. Dann kam es aber wie so oft die Vorhelmer Doppelstärke zum Vorschein und bescherte ihnen einen 4:2-Erfolg.

Showdown eine klare Angelegenheit

Weiter ging es dann für Rainer Aßmann mit Stefan Meissner, Stephan Schwippe, Markus Hahne, Dr. Thomas Riepinig, Dirk Focke und Markus Hackenjos über die Stationen Sport-Union Annen, TuS 59 Hamm und den TuS Ludwigstal Hattingen, in denen sie jeweils klar mit 5:1 gewannen.

Die entscheidende Partie am vorletzten Spieltag gegen den Zweiten aus Dorstfeld war dann mit 5:1 ebenfalls eine klare Angelegenheit. Bereits nach den Einzeln hatte es 4:0 für die TuS geheißen. Zum Abschluss gab es gegen den TV Deiringsen einen weiteren 5:1-Triumph. Damit krönten die Wibbeltdörfler ihre souveräne Saison mit sechs Siegen aus sechs Spielen. Damit spielen die Vorhelmer Herren 40 jetzt sowohl im Sommer als auch in der Wintersaison in der Ruhr-Lippe-Liga.

Bewährungsprobe zum Saisonstart

Nahtlos geht es bereits jetzt über in die anstehende Sommer- und Freiluftsaison. Die Plätze der TuS Westfalia sind bestens präpariert und so bereiten sich auch die Herren 40 auf die anstehenden Spiele in der Ruhr-Lippe-Liga vor. Saisonauftakt ist hier bereits am kommenden Samstag, 27. April ab 13. Auf eigenem Platz wartet gleich eine erste Bewährungsprobe gegen den Aufstiegsfavoriten TuRa Bergkamen, der im letzten Jahr nur knapp im Entscheidungsspiel gegen Eintracht Dortmund den Aufstieg in die Verbandsliga verpasst hatte.

Weitere interessante Termine auf der Vorhelmer Tennisanlage sind das alljährliche Anschlagfest, welches am 28. April, ab 15 Uhr stattfindet, und ein Schnupper-Tennis-Tag für Neu- und Wiedereinsteiger, der im Rahmen der Initiative Deutschland spielt Tennis am 5. Mai von 10 bis 12 Uhr ausgetragen wird.