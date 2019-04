Der Reitstall am Rothenbach ist nach zwei Jahren Pause zurück in der hiesigen Turnierszene. Vom heutigen Donnerstag bis Sonntag, 25. bis 28. April, richtet der kleine Verein im Süden Warendorfs sein Turnier aus. Von einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A abgesehen, geht es während der vier Tage um Siegerschleifen von den Klassen L bis S.

Rund 500 Nennungen liegen vor. Darunter sind klangvolle Namen wie Sabrina Gessmann, Marie-Claire Pöppelmann oder die international schon hochdekorierte Helen Langehanenberg. Weiterhin stellen sich auch lokale Top-Reiterinnen wie Bianca und Carolin Nowag, Lara Louisa Braun (alle Ostbevern), die Sportsoldatin Julia Krajewski, Nicole Franzke (Milte-Sassenberg), Jessica Süss (Warendorf) und die Ahlenerin Lisa-Marie Förster der Konkurrenz.

Insgesamt stehen ab Donnerstagmorgen (8.45 Uhr) 15 Prüfungen auf der Zeittafel. Sportlich hochklassig wird es am Freitag, wenn um 9 Uhr das erste Paar zum Prix St. Georges ins Viereck kommt. Im Programm stehen außerdem Prüfungen der Children (Klasse L) und Junioren (Klasse M). Vier Prüfungen sind es auch am Sonntag, der um 8.30 Uhr mit einer M*-Dressur beginnt. Daran an schließt sich um 12.30 Uhr eine S*-Dressur Intermdiaire sowie eine Prüfung auf L-Niveau für Children. Ab 16 Uhr beschließt eine M**-Dressur für Junioren das viertägige Turnier.