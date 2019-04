Das Vorhaben, Königsborn nicht ausgerechnet in eigener Halle zur Meister gratulieren zu müssen, ist fehlgeschlagen. Eintracht Dolbergs Bezirksliga-Handballerinnen unterlagen dem Tabellenführer aus Unna wie schon im Hinspiel deutlich mit 15:29 (8:14). Damit schnappte sich Königsborns Reserve endgültig den Titel.

„Königsborn ist verdient Meister geworden“, erkannte Dolbergs Trainer Sebastian Kastner an. Dessen Sieben lag früh mit 1:4, 3:7 und 6:10 in Rückstand. Immerhin fruchtete die im Vorfeld bereits als Mittel der Wahl ausgegebene Tempoverschleppung. „In der ersten Hälfte war unser Gegner echt genervt von uns, weil wir so langsam gespielt haben“, sagte Kastner.

Zu wenig Geduld im Abschluss

Dennoch reichte die Dominanz des Spitzenreiters, um sich im zweiten Abschnitt über 19:10 und 23:11 weiter abzusetzen. Die Eintracht wiederum scheiterte an ihrer Chancenverwertung, vergab neben besten Gelegenheiten einige Siebenmeter und traf mehrfach Aluminium. „Wären wir geduldiger gewesen, wäre unsere Ausbeute auch besser gewesen“, befand Sebastian Kastner.

Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der SVE nun beim TuS Jahn Dellwig. „Wenn wir in den nächsten drei Spielen gewinnen, werden wir verdienter Zweiter. Das sollte unser Ziel sein“, so Kastner. Wenn schon Königsborn den Titel geholt hat, soll seine Mannschaft wenigstens Vizemeister werden.

Eintracht: Borgerding, N. Sahm – Dettmer, L. Sahm, Penger (2), Krupski (2/2), Falk (2), Adam (4), Kaplan (1), Czajor, Westerfellhaus, Thier (3), Kreitinger (1)