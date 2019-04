13 Triathleten des ASC Ahlen nutzten die erste Osterferienwoche, um sich in Saint-Etienne les Remiremont in den französischen Vogesen fit für die Saison zu strampeln. Der Schwerpunkt des Trainingslagers lag auf langen Radausfahrten, die einige mit lockeren Laufeinheiten kombinierten.

So sammelten die eifrigsten Teilnehmer fast 800 Radkilometer mit beinahe 10 000 Höhenmetern. Alleine der Hausberg verlangte den Athleten einiges ab, stand doch nach jeder Tour noch einmal ein über ein Kilometer langer, steiler Anstieg an. Ein Wiedersehen gab es auch mit dem Col de la Schlucht, den die Triathleten bereits vor drei Jahren erklommen und sich plötzlich mitten im Skigebiet wiedergefunden hatten.

Auch in diesem Jahr fanden die Ahlener am Pass noch Schneereste. Am Ende der neun Tage hatten die Triathleten dann nur ein Problem: „Wir brauchen eine neue Definition für Ruhetage.“ Denn obwohl zwei Tage des Nichtstuns eingeplant waren, hatten manche ihre Sportschuhe täglich im Einsatz. Wenn das mal nicht fit macht für die bevorstehende Saison.