Aramäer Ahlen rechnet sich gegen den SV Neubeckum was aus

Ahlen -

Vor allem in personeller Hinsicht gingen die Fußballer von Aramäer Ahlen in den letzten Wochen auf dem Zahnfleisch Vor dem Duell am Freitag ab 18.30 Uhr beim Tabellenzweiten SV Neubeckum hat sich die personelle Lage aber deutlich entspannt.