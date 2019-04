Nicht nur fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen, sondern auch das klar verlorene Hinspiel in Westerholt lassen vermuten, dass auf die Eintracht am Samstag ab 19.15 Uhr in heimischer Halle eine knackige Aufgabe wartet. „Wir haben damals Janik Heickmann früh durch eine Rote Karte verloren und waren dann völlig chancenlos“, blickt Schwartz zurück.

Pascal Weghake und Johannes Arndt fehlen

Die Aufgabe im Rückspiel wird durch das verletzungsbedingte Fehlen von Johannes Arndt und Pascal Weghake noch erschwert. „Im Angriff, wo wir uns ohnehin schwer tun, hat Pascal oft Lösungen gefunden“, bedauert der SVE-Trainer den Ausfall. Mit Westerholt komme ein Gegner, „der einen schnellen Ball spielt und einen sehr starken Halblinken hat.“ Schwartz warnt: „Die Westerholter leben von den Emotionen. Wenn die erst mal einen Lauf haben, sind sie schwer zu stoppen. Dafür müssen wir Lösungen finden.“