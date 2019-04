Westfalia Vorhelm oder Vorwärts Ahlen – wer jagt Platz vier?

Das ewig junge Derby im Wibbeltdorf steht an. Und natürlich haben sich das beide Trainer und ihre Mannschaften wie immer rot im Kalender angestrichen.

Oliver Glödens Wunschvorstellung für diesen Vergleich und alle noch anstehenden bis Saisonende ist dabei klar: 15 Punkte aus den fünf Begegnungen sollen es werden. „Ich weiß aber nicht, ob die Mannschaft da mitspielt“, sagt er lachend. „Realistischer sind zehn.“ Sein Gegenüber, Volker Laabs , erhofft sich vier Siege aus den ausstehenden Matches. „Wir wollen mindestens den fünften Platz halten. Aber wir haben ASK und Roland im Nacken“, sagt der Vorwärts-Übungsleiter.

Dahinter in Lauerstellung: die Vorhelmer. Deren Formkurve verlief sowohl innerhalb der gesamten Saison als auch während vieler Partien eher schlangenlinienförmig. Im Hinspiel im Oktober waren sie noch der Aufbaugegner für die Fußballer vom Lindensportplatz. Seitdem hat Vorwärts in 14 Partien nur einmal verloren.

„Die haben eine viel bessere Rückrunde gespielt und sind ein gefestigtes Team. Sie sind gut drauf, aber gegen uns können sie ja vielleicht eine Pause machen“, scherzt Glöden. „Wir haben sie im Hinspiel aufgebaut. Eventuell sind sie jetzt unser Aufbaugegner.“ Laabs wiederum will den Tabellenachten nicht unterschätzen: „Vorhelm hat einen guten Sturm, wir eine gute Defensive. Das wird eine knappe Kiste.“

Bei Vorhelm muss Glöden auf Jan-Hendrik Schmitz (Grippe), Christian Schmidt (Wadenprobleme), Johannes Kraskes (angeschlagen), Philipp Kaldewei (Knieprobleme), Julian Müller (Weisheitszähne), Eyk Braun und Marvin Boschi (Urlaub) sowie Jörn Papenfort (verletzt) verzichten. Vorwärts fehlen Petrus Tarambuskas, Sanel Mehovic und Patrick Huesmann (alle verletzt) sowie der gelbgesperrte Tim Popil.

Sonntag, 15 Uhr Vorhelm

Ahlener SG – ASK Ahlen

Der Abstieg der Ahlener SG steht bei 21 Zählern Rückstand auf Vellern schon jetzt fest. Denn nur einen Punkt konnten die Gastgeber bislang in 25 Spielen sammeln. Das soll sich nun im Saisonendspurt ändern. „Wir wollen versuchen, noch einen Sieg zu landen und möglich viele Zähler zusammen zu bekommen“, berichtet Peter Kriesche, der Sportliche Leiter des Schlusslichts. „Wir werden engagiert in die Partien gehen – schon alleine, um jede Erfahrung mitzunehmen. Wir wollen das Tempo aus der A-Liga mitnehmen. Lange wollen wir in der Kreisliga B nicht bleiben“, sagt er.

Ein Wörtchen mitzureden hat da ASK. Als Sechster ist die Truppe von Serkan Aldemir der haushohe Favorit. „Gegen höher platzierte Mannschaften haben die immer besser gespielt. Wir werden also von Anfang an konzentriert sein“, weiß andererseits auch Aldemir. In den verbleibenden fünf Begegnungen will er „mindestens vier der fünf Spiele gewinnen, um Platz vier zu sichern und am Ende das beste Ahlener Team zu sein“.

Personell schöpfen beide Stadtrivalen aus dem Vollen. Nur ASG-Spielertrainer Kemal Gemec wird nicht dabei sein.

Sonntag, 15 Uhr