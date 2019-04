Suryoye Ahlen und Vorwärts Ahlen 2 hatten spielfrei. Die Partien der übrigen Ahlener B-Ligisten:

Westfalia Vorhelm 2 - FSG Ahlen 0:2

Teuer bezahlen musste die FSG den Sieg in Vorhelm. Kurz vor der Pause prallten zwei Gäste-Spieler unglücklich zusammen. Danny Woboril zog sich dabei nach Angaben von Trainer Bernd Theismann einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und wurde nach einer 25-minütigen Spielunterbrechung ins Krankenhaus gebracht. Orkan Topcu verletzte sich zudem am Knie und wird wohl auch länger ausfallen. „Wir sind alle geschockt“, berichtete Theismann. Dass Recep Asam in der 65. Minute wegen unpassender Worte gegenüber einem Gegenspieler auch noch eine Rote Karte sah, ließ sich dann nur deshalb halbwegs verschmerzen, da er zuvor doppelt für die FSG zur 2:0-Führung getroffen hatte (3./23.). „Wir hätten allerdings noch früher selbst das 1:0 erzielen können“, ärgerte sich Westfalia-Trainer Manuel Wiesrecker, der auch in der Folge „Pech im Abschluss“ beklagte, „weil immer irgendein Bein oder ein Kopf der FSG noch dazwischen war“. Zudem seien die beiden Gegentore absolut vermeidbar gewesen, meinte er. Auch für die zweite Halbzeit lautete Wiesreckers Fazit: „Viel Arbeit, wenig Ertrag.“ Für die Gäste ging es nach den verletzungsbedingten Ausfällen und spätestens nach dem Platzverweis nur noch darum, die zweite Halbzeit ohne weiteren Schaden über die Bühne zu bringen. „Das ist uns zumindest gelungen, obwohl wir verständlicherweise nicht mehr wirklich präsent waren“, so Theismann.

Vorwärts Ahlen 3 - SpVg Oelde 2 1:3

Die erste Hälfte hatte überschaubaren Unterhaltungswert für die Zuschauer. Tore gab es jedenfalls nicht zu bestaunen, und so ging es beim Stand von 0:0 in die Kabinen. Knapp sechs Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als Nils Hartmann für die Gäste dann zur Führung traf (51.). Doch die Vorwärts-Drittvertretung ließ sich davon nicht beeindrucken und kam zum Ausgleich, als Colin Scharnewski einen Strafstoß sicher verwandelte (57.). Marvin Stollmeier avancierte danach allerdings zum Matchwinner für die Gäste. Erst traf er in der 66. Minute zur erneuten Führung für Oelde, Schließlich erhöhte er zehn Minute vor dem Ende auf 1:3 (80.) und machte damit alles klar. Das Team von Vorwärts-Coach Stefan Sangiacomo bleibt mit 18 Punkten Tabellenvorletzter.