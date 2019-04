Klassenerhalt rückt für Ahlener SG 2 näher nach Sieg in Altenbeken/Buke

Ahlen -

Der Klassenerhalt ist in greifbare Nähe gerückt. Mit einem Auswärtserfolg bei der HSG Altenbeken/Buke ist die zweite Mannschaft der Ahlener SG ihrem Ziel näher gerückt, auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga zu spielen. Drei Verstärkungen aus der Ersten und ein taktischer Kniff waren entscheidend.