Bis zum 4:2 (6.) durften die Gäste mit viel Optimismus noch auf eine halbwegs offene Partie hoffen. Dann gab Werne das erste Mal etwas mehr Gas und entwischte bis auf 8:2 (10.). Nachdem die Gäste mit ihrem vierten Treffer auf 11:4 verkürzt hatten (14.), brach das Unheil endgültig über sie herein. Neun Minuten lang blieben sie in der Offensive erfolglos, während der TV Werne in dieser Phase zehnmal einnetzte – und schon hieß es 21:4 (23.), ehe beim Stand von 25:7 die Seiten gewechselt wurden.

Dass die Ahlener sich nach der Pause nicht vollends aus der Halle schießen ließen, sondern die zweite Hälfte etwas ausgeglichener gestalten konnten und sie nur mit 14:17 verloren, war mit viel gutem Willen bei der 21:42 (7:25)-Niederlage ein kleiner Lichtblick an einem insgesamt durch und durch enttäuschenden Abend.