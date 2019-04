Andre Stücke , A-Junioren-Trainer der Spielgemeinschaft Enniger/Vorhelm, musste nicht viele Worte verlieren. Um sein Team für die Partie gegen die JSG Neubeckum/Vellern zu motivieren, reichte schon ein Verweis auf die überraschende 1:2-Niederlage von Spitzenreiter Oelde gegen den SuS Ennigerloh. „Dadurch, dass Oelde vor uns gespielt hat, konnte ich den Jungs das als Motivationsspritze mitgeben. So eine Gelegenheit wollte sich bei uns keiner noch mal entgehen lassen“, so Stücke.

Seine Mannschaft trat entsprechend auf: Bereits zur Pause stand es 3:0 für die Hausherren. Dreifacher Torschütze war der als Angreifer eingesetzte Metehan Sahin (12./17./35.). „Eigentlich ist Metehan offensiver Mittelfeldspieler, aber er hat es als Stürmer sehr gut gemacht. Er hat vor allem davon profitiert, dass wir einen richtig schönen Kurzpassfußball aufgezogen und ihn dadurch immer wieder freigespielt haben “, freute sich Stücke. In der zweiten Hälfte machte es der Tabellenzweite gegen den -dritten dann deutlich: Enzo Engelmeyer (51.), Sahin (57.), Louis Joselin Diehl (70.) und Maxim Reschetnik (77.) sorgten für einen überdeutlichen 7:0-Erfolg.

„Neubeckum/Vellern ist keine Kindergartentruppe. Die hatten zuletzt ja auch einen guten Trend. Wir haben einfach ein ganz starkes Spiel abgeliefert. Am Ende war der Sieg auch in der Höhe verdient“, so Stücke.

Die Titelchancen Enniger/Vorhelms sind an diesem Wochenende deutlich gestiegen. Die SG muss aber darauf hoffen, dass Oelde in drei Spielen ein weiteres Mal Punkte lässt, bevor am letzten Spieltag dann das direkte Duell steigt. „Es kann passieren, dass Oelde etwa gegen Lette oder Walstedde stolpert. Wir sind aber gut beraten, erst einmal auf uns selbst zu gucken. Wir werden auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag kämpfen“, kündigt Stücke an.

SG Enniger/Vorhelm: Brüggemann – Peitz, Schwingel, Diehl, Engelmeyer (62. Delchmann), Kottlarz (50. Reschetnik), Karl, Hickl, Linnemann, Sahin, Hillebrecht (34. Bornemann)