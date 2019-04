Während sich in der ersten Hälfte beide Mannschaft noch nahezu neutralisierten, ging es nach dem Seitenwechsel richtig los. In der 52. Minute verwandelte Chantal Ruppelt einen Strafstoß nach Foul an Eda Özüdogcu. Nur zehn Minuten später war es einmal mehr Lea Inderlied mit einem satten Schuss aus 20 Metern, die zum vorentscheidenden 2:0 traf.

Gegen Ende der Partie setzte der Gegner die Ahlenerinnen massiv unter Druck. Der Abwehrriegel hielt aber bis zur 88. Minute, als Melina Laftsidis per Freistoß den Anschluss erzielte. „Wir haben dann aber clever die Zeit runtergespielt und aus meiner Sicht auch verdient gewonnen“, freute sich Beyer . Dessen Elf muss nun gleich als Nächstes gegen den neuen Tabellenführer aus Heeren ran.

RWA-Frauen: Kilwinski – Eick, Lüning , Jörißen (66. Lange), Inderlied (78. Fredrich), Rehorn, Hülsmann, Gromöller, Ruppelt, Özüdogcu, Osmani.