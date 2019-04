Er hat es geschafft. André Kaldewei hat die 48. Auflage des Hermannslaufs gefinisht. Nach anstrengenden 3:50:58 Stunden überquerte der Vorhelmer die Ziellinie und blieb damit unter dem von ihm angepeilten Vier-Stunden-Marke.

„Ich bin nicht am Anschlag gelaufen. Aber es war trotzdem mitunter schon echt fies und eine große Herausforderung. Es gab nur wenige flache Passagen, ging ständig auf und ab. Da findest du keinen Rhythmus“, berichtete der 33-Jährige, der sich monatelang akribisch auf das Rennen vorbereitet hatte. Das Streckenprofil mit vielen Höhenmetern hatte es wahrlich in sich. Bis Kilometer 17 habe er sich top gefühlt. „Doch die 800 Meter rein nach Oerlinghausen auf Kopfsteinpflaster taten richtig weh in der Kniescheibe und im Schienbein“, so Kaldewei . Doch er biss auf die Zähne. Bei vielen Anstiegen konnte er außerdem nur gehen statt laufen, weil der Pulk vor ihm dasselbe tat.

T-Shirt reicht zur Flüssigkeitsaufnahme

Darüber hinaus stellten auch die Wetterverhältnisse eine echte Herausforderung dar. „Ich hatte Glück. Weil ich so langsam war, habe ich nur Regen abgekriegt. Die vor mir sind in einen schönen Hagelschauer geraten“, bekannte Kaldewei. Eine von denen war Pia Heinrich vom ASC Ahlen. Sie bestritt den Wettkampf gemeinsam mit Marc Dahmen. Beide kamen nach 2:43:18 ebenso zeitgleich wie klatschnass im Ziel an. „Getränkestände waren überflüssig – das T-Shirt hat gereicht“, flachste Heinrich angesichts komplett durchnässter Kluft.

Neben den Dreien absolvierten auch sechs weitere Ahlener die 31 Kilometer lange Strecke. Debütant Jonas Barwinski finishte nach beeindruckenden 2:02:56. Ihm folgten Carina Huhn (2:40:19), Bernd Redemyer (2:42:06), Olaf Wolfsdorf (2:43:26), Christoph Rauf (2:56:13).

Selbsterfahrung im Wettkampf

Außerdem verbesserte auch Kaldeweis Bruder, Jens Brodka (2:11:40), seine Bestzeit um gleich sechs Minuten. „Aber er war nicht doppelt so schnell wie ich“, hielt André Kaldewei fest, um anzufügen „das hat nur der Erste geschafft“. Sieger Elias Sansar war bereits nach unfassbaren 1:44:54 mit deutlichem Abstand im Ziel.

Dort war auch André Kaldewei gut zwei Stunden später eingetroffen. Im Ziel fühlte er Stolz und Glück. „Ich kann den Hermannslauf jedem empfehlen, der sich mal selbst kennenlernen möchte. Es ist toll, was der Körper zu leisten imstande ist“, resümierte Kaldewei.