Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Patrick Schneider für den Hamburg-Marathon angemeldet und sich seither gezielt auf dieses Ereignis vorbereitet. Am vergangenen Wochenende war nun endlich der große Tag gekommen. In den Tagen zuvor war die Anspannung des Ahleners merklich gestiegen. Täglich verfolgte der 40-Jährige die Wetterprognose und hoffte, dass es nicht allzu warm werden möge.

Bei sieben Grad Celsius und Regen wurden seine Hoffnungen erfüllt. „Meine Zähne haben geklappert und ich habe meinem Nachnamen alle Ehre gemacht, denn ich habe wie ein Schneider gefroren – sicherlich ein Zusammenspiel mit der Aufregung“, bekannte Schneider. Doch spätestens mit dem Startschuss ließ ihn die Kälte kalt. Der Triathlet des ASC Ahlen schwebte förmlich über die Strecke.

„Die ersten 21 Kilometer sind wie im Flug vergangen und trotz des Wetters machten die Zuschauer am Streckenrand Party – das war sensationell“, so Schneider. Mit seiner Zielzeit im Kopf und seiner Rennstrategie auf dem Handrücken, lief alles wie geschmiert, bis sich bei Kilometer 25 die Blase meldete. „Wie bei der Deutschen Bahn musste ich auch kleine Ausfälle in Kauf nehmen“, nahm es der Ahlener mit Humor. Nach 3:44:49 Stunden erreichte er glücklich das Ziel, wo er von seiner Frau Nadine und deren Freundin Antje Rehrmann, die beide zuvor den Halbmarathon erfolgreich gefinisht hatten, in Empfang genommen wurde.