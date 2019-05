Das sind die Malocher auf’m Platz

Hacke, Spitze, eins, zwei, drei ist nicht ihr Ding. Während die Edeltechniker für die Galerie spielen und bei Siegen oft den Ruhm und die Ehre einstreichen, überzeugen sie mit ehrlicher, harter Arbeit. Wo die Künstler mit Schönspielerei auf kleinstem Raum drei Gegner austanzen, fackeln sie nicht lange und räumen mit einer grundsoliden Grätsche ab. Zum Tag der Arbeit stellen wir die fleißigsten Malocher der Ahlener A-Ligisten vor, ohne die keine Mannschaft auskommt.

Wilmes – wuchtige Allzweckwaffe

Kevin Wilmes (Aramäer Ahlen): Der 25-jährige Mittelfeldspieler entspricht schon rein optisch dem kickenden Arbeiter-Typ. „Kevin ist ein richtiges Tier mit Muckis und Oberschenkeln wie ein Pferd“, sagt Aramäer-Coach Christian Maschinski über seine laut fussball.de 1,90 Meter große und 94 Kilo schwere, offensiv wie defensiv einsetzbare Allzweckwaffe auf der rechten Seite. Er ist keiner, der beim Schlusspfiff mit sauberem Trikot vom Platz schlendert. „Kevin wühlt im Dreck und macht Kilometer ohne Ende“, ist Maschinski beeindruckt.

Kann dem Keeper die Handschuhe wegschießen: Kevin Wilmes. Foto: Marc Kreisel

„Und er nimmt seinen Gegenspieler auch mal unter den Arm und schleift ihn ein paar Meter mit“, sagt Maschinski mit einem Schmunzeln. Und wenngleich Wilmes „kein Edeltechniker“ ist wie sein Idol Gareth Bale: „Der Bursche weiß mit der Murmel was anzufangen.“ Wie zuletzt am Freitag in Neubeckum, als er mit einem wuchtigen Freistoß aus 25 Metern traf. „Das ist eine wahre Wonne, wie er dem Keeper die Handschuhe wegschießen kann.“

Scheut kein Duell auf dem Feld: Hasan Keskin. Foto: Marc Kreisel

Keskin – fairer Zweikämpfer

Hasan Keskin (ASK Ahlen): Der Mann mit der Nummer sechs im ASK-Mittelfeld ist von der Statur das Gegenteil von Kevin Wilmes: klein, schmal – alles andere als ein bulliger Typ, aber trotzdem der eifrigste Malocher im Team. „Wenn man ihn sieht glaubt man es nicht, aber er ist ein echter Terrier, bleibt immer am Gegenspieler dran und hat in jeder Partie Zweikampfwerte von 60 bis 70 Prozent“, beschreibt Serkan Aldemir den 24-Jährigen. „Er ackert vorne wie hinten und zieht in keinem Zweikampf zurück – auch wenn es ihm selbst wehtut“, so der Coach. „Und das fast immer mit fairen Mitteln. Er hat diese Saison noch keinen Platzverweis und kaum Gelbe Karten erhalten.“ Ein Workaholic ist Keskin derweil nicht nur im Spiel: „Er ist jedes Mal im Training dabei, immer pünktlich und pusht auch dort seine Mitspieler.“

Wenn andere bereits schwächeln, legt er noch mal nach: Moritz Lüdemann. Foto: Marc Kreisel

Lüdemann – nimmermüde und fleißig

Moritz Lüdemann (Vorwärts Ahlen): „Motivation, Kampfgeist, Kondition.“ Das zeichnet, so der stellvertretende Fußball-Obmann Peter Meier, den Mann mit der Nummer sieben auf der Sechser-Position aus. Wenn sich der eine oder andere Künstler schon mal eine kleine Schaffenspause gönnt, lässt sich Lüdemann nicht lange bitten, wenn es darum geht, die Ärmel hochzukrempeln. „Moritz schuftet hinten wie vorne und kann immer noch eine Schippe drauflegen – auch noch in der 90. Minute“, weiß Meier. Dass er die Arbeit nicht scheut, zeigte der Aktivposten auch, als er in dieser Saison ein halbes Jahr lang in Osnabrück beim VfL ein Praktikum absolvierte und nur ein Mal pro Woche bei Vorwärts trainieren konnte. „Moritz stand trotzdem jeden Sonntag auf dem Platz, weil er sich selbstständig fit gehalten hat.“

Er kennt nur 100 Prozent: Wissam Baschar. Foto: Marc Kreisel

Baschar – körperbetonter Jungspund

Wissam Baschar (Ahlener SG): Dass sich sein Team in der A-Liga-Tabelle als Schlusslicht unter Tage befindet und praktisch Woche für Woche mit leerer Lohntüte in den fußballerischen Feierabend geht, liegt ganz sicher nicht am Einsatz des rechten Verteidigers. Der ist trotz seiner gerade mal 19 Jahre im ersten Jahr bei der Erstvertretung alles andere als ein Müßiggänger auf dem Platz. „Er spielt sehr körperbetont, kommt über den Kampf und ist konditionell schon weiter als viele Gleichaltrige“, urteilt Peter Kriesche.

Erleichtert den Teamkollegen mit Offensivauftrag ihren Job: Patrick Lökes. Foto: Marc Kreisel

Lökes – Maschine mit Furche

Patrick Lökes (Westfalia Vorhelm): Seine Stammposition ist rechts hinten in der Viererkette. „Von dort läuft er die Linie rauf und runter. Da hat er praktisch schon eine Furche“, charakterisiert Oliver Glöden seinen nimmermüden Kapitän als echte Maschine. Die äußere Erscheinung („Ein Fußball-Malocher, wie er im Buche steht“) hält, was sie verspricht. „Patrick ist immer hochmotiviert, kann 90 Minuten lang Gas geben – und wenn’s sein muss, auch darüber hinaus“, sagt der Westfalia-Trainer.

Wenn andere gegen Schichtende schon mal einen Gang zurückschalten, kann Lökes noch mal ein paar Prozent drauflegen. Für die Mannschaft sei er unersetzlich, so Glöden. „Diejenigen, die die Tore und Kunststücke machen, werden zwar meistens zuerst genannt. Aber die Arbeiter in der Abwehr gewinnen oft die Spiele. Wenn die hinten ihren Job machen, haben es die Mitspieler vorne viel leichter.“