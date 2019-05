Rot-Weiß Ahlen befördert die beiden A-Junioren Niklas Frede und Lukas Berger. Frede unterschrieb für ein Jahr, Berger für zwei Spielzeiten. Die 18-Jährigen gehören nicht nur zu den absoluten Leistungsträgern in der in der Westfalenliga erfolgreichen U19, sondern sind darüber hinaus bereits seit ihrer Kindheit im Verein. Im Alter von zehn Jahren kam Frede in die Ahlener Jugendabteilung, während Berger mit elf Jahren erstmals das RWA-Trikot trug.

„Natürlich ist eine solche Entwicklung das Beste, was einem Verein und den Spielern passieren kann. Beide kennen ihren Club seit der Kindheit, sind eng mit Rot-Weiß Ahlen verwurzelt und beide Jungs durften in den vergangenen Wochen bereits mit der ersten Mannschaft trainieren. Mit Niklas Frede bekommen wir einen sehr spielintelligenten Innenverteidiger, der durch sein Stellungsspiel und seine Spieleröffnung überzeugt. Lukas Berger ist vorzugsweise auf der Position des Rechtsverteidigers zu Hause. Seine Qualitäten sind seine Zweikampfstärke und Schnelligkeit. Wir freuen uns sehr, die beiden auf ihrem weiteren Karriereweg unterstützen zu können“, sagt Cheftrainer Christian Britscho. Damit setzt der Verein seinen Kaderumbau inklusive Verjüngungsprozess weiter fort.