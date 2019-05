Horrornachricht für die Ahlener SG 2: Sechs Punkte weg

Viel zu beschönigen gibt es nicht: Ein kapitaler Bock ist den ASG-Trainern da unterlaufen. Fehlende oder fehlerhafte Regelkenntnis hat zwar schon viele Teams Punkte gekostet. Selten sind die Auswirkungen aber so dramatisch: Just in dem Moment, als es so aussieht, dass der Aufsteiger sportlich die Klasse wird halten können, folgt der jähe Absturz. Den Ligaverbleib haben die Ahlener nun nicht mehr selbst in der Hand. Der Fehler, der dazu führt, war menschlich, aber absolut vermeidbar. Das wissen die Teamverantwortlichen selbst. Angenehm ist, dass sie die Schuld nicht bei anderen suchen oder sich über den Konkurrenten beschweren, der sie wahrscheinlich ins offene Messer hat laufen lassen, obwohl auch das nicht die ganz feine Art war. Damit der Abstieg noch verhindert werden kann, muss nun viel zusammenkommen: Im schlimmsten Fall bestreitet der Oberliga-Meister LIT Tribe Germania acht Spiele, um in die 3. Liga aufzusteigen. Erst dann käme die ASG als Vorletzter in der Verbandsliga 1 in eine Relegation, die wohl gegen den HSV Plettenberg/Werdohl zu bestreiten wäre. Möglich, dass die Ahlener noch um den Klassenerhalt kämpfen, wenn sich die Konkurrenz schon auf die nächste Saison vorbereitet. Das würden sie aber sicher gerne in Kauf nehmen.