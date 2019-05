Ein letztes Auswärtsspiel noch bei GWD Minden 2, dann ist die Saison der Drittliga-Handballer vorbei und der große Umbruch beginnt. Für einen gilt das ganz persönlich. Denn von den fünf Spielern, die die Ahlener SG am vergangenen Wochenende bereits verabschiedet hat, steht für Torhüter Andreas Tesch sogar das Karriereende an.

Im Oktober kommt der erste Nachwuchs

Der 30-Jährige will die Handball-Schuhe mindestens auf unbestimmte Zeit an den Nagel hängen und hat dafür neben seinem Beruf und einer recht hartnäckigen Ellbogenverletzung den vielleicht schönsten Grund überhaupt: Zusammen mit seiner Frau Annika erwartet er im Oktober zum ersten Mal Nachwuchs.

„Beruflich hätte ich ein weiteres Jahr sicher hinbekommen, auch wenn ich im Moment zehn, zwölf Stunden am Tag arbeite“, sagt „Teschi“. „Aber ich habe insbesondere in den vergangenen Wochen schon gemerkt, dass es mal Zeit wird, alle Knochen richtig auszukurieren.“

Duellgrafik Foto: Manfred Krieg

Die Kapsel- und Bänderverletzung im Ellbogen, wegen der er mehrere Spiele verpasste, macht ihm immer noch zu schaffen. „Da kann man absolut nichts machen. Das braucht einfach Zeit. Zwischendurch war nicht klar, ob ich überhaupt noch mal spielen kann. Aber da haben unsere Physios gute Arbeit geleistet. Mit sehr viel Tape ging es zuletzt wieder“, erzählt der Keeper.

Und er ergänzt: „Das erste Kind ist jetzt einfach der beste Grund, um die Prioritäten neu zu ordnen.“ Wer würde ihm da widersprechen?

Gegen Minden soll es noch einmal Punkte geben

Die Vorfreude auf das letzte Spiel – vor allem aber auf die Zeit danach – ist bei Tesch jedenfalls schon riesengroß. Natürlich will er sich mit zwei Punkten verabschieden. „Da spreche ich nicht nur für mich, sondern für die gesamte Mannschaft: Wir wollen in Minden auf jeden Fall gewinnen, um dann vielleicht noch auf einen einstelligen Tabellenplatz vorzurücken.“

Die Saison bewertet der Stammspieler angesichts des frühzeitigen Klassenerhalts trotz der vielen Verletzten natürlich positiv. „Ich hätte aber gerade gegen Ende gerne ein paar Spiele mehr gewonnen. Das ist aber schwierig, wenn die Mannschaft auf dem Zahnfleisch geht.“ Für so viele Ausfälle habe es das Team sehr gut gemacht – insbesondere junge Spieler mit wenig Drittliga-Erfahrung wie Torben Voigt und Jens Hunkemöller.

Spielerpass bleibt in Ahlen

Genau das werde für die ASG nun bald die große Herausforderung: „Die Leistung kann man einkaufen. Die Erfahrung, wie man in knappen Spielen in dieser Klasse agiert, das braucht Zeit“, meint „Teschi“. „Ich hoffe einfach, dass die ASG den Umbruch gut übersteht.“ Und wenn mal ganz große Not am Mann ist: Sein Pass bleibt in Ahlen liegen. . .