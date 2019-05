Startnummer eins ist vergeben – an Daniel Westmattelmann

Lokalmatador geht ohne Druck ins Rennen

Eine ganz markante Nummer ist bereits versprochen. Aus alter Verbundenheit. Daniel Westmattelmann ist als gebürtiger Ahlener Lokalmatador, am Sonntag soll er die Startnummer 1 bekommen. „Mal sehen“, grinst er, „ich habe hohe Erwartungen.“ Längst sieht er das alles nicht mehr so eng, wie es sich noch bis zum letzten Jahr gehörte, als der Anspruch im Profibereich höher war. Der Beruf hat Vorrang, Rad gefahren wird aber immer noch, jetzt im Trikot des RSV Münster. Wenn auch nicht mehr mit den Umfängen, die Westmattelmann in den vergangenen Jahren gewohnt war. Dass er nichts verlernt hat, zeigt Rang neun beim Eifelklassiker Rund um Düren. „Es ist noch nicht alles weg“, sagt der inzwischen in Münster lebende Westmattelmann.

Auch Alexander Nordhoff gehört zu Favoriten

Ob das aber reicht, am Sonntag noch einmal bei der NRW-Meisterschaft vorne mitzumischen, darüber macht er sich keine Gedanken. Seine Stärke war immer die Attacke, die Flucht nach vorne. „Aber“, erinnert sich der 31-Jährige, „vor zwei Jahren bin ich Vierter im Sprint geworden. Vielleicht sollte ich meine Strategie mal ändern“, grinst Westmattelmann. Er geht heute ohne Druck in die Rennen, speziell in Dolberg „gehe ich mit Spaß an die Sache ran“.

Vielleicht ist das tatsächlich eine Strategie, die die Konkurrenz verwirrt. Und die ist wieder sehr stark. Unter anderem ist Alexander Nordhoff aus Beckum hoch einzuschätzen. Auch Justin Wolf aus Unna sollte man auf der Liste haben und noch einige andere.

294 Anmeldungen für den Dolberger Rundkurs

Insgesamt sind für alle Rennklassen bislang 294 Anmeldungen eingegangen. Den Teilnehmern steht ein anspruchsvoller, aber fairer Rundkurs vom Dillweg in die Twieluchtstraße, den Hallberg, Im Holt und die Lamberti­straße bis zum Ziel am Dillweg zur Verfügung, der so ziemlich alle Möglichkeiten offen lässt: Ob Alleingänge, Spitzengruppen oder Massensprints – die Zuschauer werden den Dillweg wieder zu einer kleinen Partymeile machen. Ganz im Sinne von Daniel Westmattelmann: „Ich freue mich darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen.“