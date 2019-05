Hmmm . . . Da war doch noch was . . . Ach ja! Für zwei Spieltage wird die Handball-Landesliga der Damen nach vierwöchigem Dornröschenschlaf noch einmal aus dem Ruhemodus reaktiviert. Bevor am darauffolgenden Wochenende das Saisonlicht endgültig ausgeknipst wird, steht für die Ahlener SG an diesem Sonntag ab 18 Uhr beim Tabellenzehnten TV Werne die vorletzte Aufgabe auf dem Restprogramm.

Lange Pause nervt

„So eine lange Pause kurz vor dem Ende, um dann noch mal anzufangen, nervt natürlich schon. Klar, dass da ein wenig die Luft raus ist“, räumt Co-Trainer Jan-Sören Smedt ein. „Aber da müssen alle durch. Wir haben in der vorletzten Woche wieder mit dem Training begonnen und sind nun durchaus noch motiviert“, betont er. Rein rechnerisch ist für die Ahlenerinnen sogar noch Platz zwei in Reichweite. Was also praktisch möglich, unter Wahrung realistischer Einschätzung allerdings eher nur theoretisch machbar ist, soll den ASG-Damen noch einmal die müden Beine flink machen.

ASG peilt Sieg in Werne an

„Auch wenn es für Platz zwei wahrscheinlich nicht mehr reicht: Nachdem wir uns selbst durch unnötige Punktverluste eine bessere Ausgangslage genommen haben, wollen wir in den letzten beiden Spielen das abrufen, was wir tatsächlich können, und damit unseren eigentlichen Anspruch unterstreichen, ganz oben mit dazuzugehören“, gibt Smedt die Devise für den Saisonendspurt aus.