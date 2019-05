Ahlen -

Die Strafe wird nicht mehr abzuwenden sein. Aber vielleicht ja der Abstieg? ASG-Coach Thorsten Szymanski will dafür mit seiner Mannschaft alles geben und über die mögliche Relegation in der Verbandsliga bleiben. Zudem wehrt er sich gegen den Eindruck, die Trainer seien allein an dem fatalen Fehler schuld.