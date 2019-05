Ganze Busladungen voller Gästefans kommen zum SVE Dolberg

Jetzt geht’s um alles für die Dolberger Handballer. Hopp oder top. Bleibt der Aufsteiger in der Landesliga oder muss er erneut den bitteren – und wieder völlig unnötigen – Abstieg hinnehmen? Die Antwort darauf steht spätestens am 1. Juni fest. Bis dahin muss die Mannschaft von Andreas Schwartz drei Relegationsspiele bestreiten. Und weil jede Niederlage die eine zu viel sein könnte, sind alle drei Partien Endspiele. Das erste steht bereits an diesem Wochenende an.

Denn dann trifft die Schwartz-Sieben zu Hause auf die DJK SG Bösperde (Samstag, 19.15 Uhr) aus der Staffel vier. Über den Gegner weiß der Dolberger Trainer genauso viel wie über die anderen beiden Relegationsteilnehmer: so gut wie nichts. Aber damit hat er auch kein Problem.

Gegner sind weitgehend unbekannt – und das ist wohl gut so

„Für eine Gegnerbeobachtung oder gar eine Videoanalyse war es jetzt zu kurzfristig. Ehrlich gesagt kann das bei meiner Mannschaft aber sogar ein Vorteil sein“, sagt Schwartz. Denn: „Immer wenn ich sie in der Hinrunde mit Videos vorbereitet habe, ist es gnadenlos in die Hose gegangen. Offenbar hat das bei den Jungs immer dazu geführt, dass sie denken, der Gegner kann gar nichts. Wenn wir gegen komplett unbekannte Teams gespielt haben, waren sie dagegen deutlich fokussierter“, hat der Coach festgestellt. Deshalb hat er den Punkt Videostudium auch ziemlich bald in der Hinrunde vom Tableau gestrichen. Weniger ist eben mehr.

Zweimaliges Heimrecht für den SVE Einen vielleicht entscheidenden Vorteil in der Relegation um den Landesliga-Verbleib hat den Dolbergern das Los beschert. Wie die SG Handball Detmold ist die Eintracht eines der beiden Teams, die gleich zwei Mal Heimrecht haben: An diesem Samstag gegen Bösperde (siehe Bericht rechts) und am 1. Juni (14 Uhr) gegen Detmold. Dazwischen, also am Wochenende 25./26. Mai, muss der SVE auswärts ran. Und zwar entweder gegen die Spielvereinigung Hesselteich oder gegen den HC Ibbenbüren. Diese beiden Teams aus der Staffel 2 müssen vorher noch in zwei Spielen unter sich aus machen, wer direkt gerettet ist und wer in die Relegation muss. Die Saison hatten sie mit jeweils 18:34 Punkten beendet, und auch der direkte Vergleich brachte keine Entscheidung. „Der Klassenerhalt wird uns mit den zwei Heimspielen eigentlich auf dem Silbertablett präsentiert“, findet Coach Andreas Schwartz. „Aber das war auch schon beim Kampf um den Klassenerhalt so. Wir hätten einfach nur unsere Heimspiele gewinnen müssen. Ob es also ein echter Vorteil wird, wird sich zeigen.“ ...

Gegner Bösperde will mit reichlich Fans anreisen

Bekannt ist über Bösperde aber, dass es ein ähnlich kleines und ähnlich handballverrücktes Dorf wie Dolberg ist. Und außerdem, dass das Team aus Menden mit mehreren Bussen die Reise zur Eintracht antreten will. Mit Betonung auf die Mehrzahl Bussen! „Da fahren wohl gerne mal 100 Leute mit zu den Auswärtsspielen“, hat Schwartz gehört. Weil die Dolberger da natürlich bei ihrem ersten Heimspiel nicht nachstehen wollen, haben sie ihrerseits kräftig die Werbetrommel für die Begegnung gerührt. „Ich gehe also mal davon aus, dass es relativ voll wird am Samstag“, sagt Schwartz.

Die Motivation stimmt

Wie auch bei den danach folgenden Partien glaubt der SVE-Coach, dass die Tagesform entscheiden wird: „Die Chancen stehen jeweils 50:50. Alle Teams haben in ihren Ligen ähnlich viele Punkte gesammelt.“ Und alle werden wohl ähnlich hoch motiviert sein, den Klassenerhalt über den Umweg Relegation doch noch zu schaffen. „Meine Jungs sind auf jeden Fall total fokussiert. Ich habe wirklich den Eindruck, dass sie keinen Bock haben, abzusteigen“, ist Schwartz zuversichtlich.

Fehlen werden ihm am Samstag Lucas Mächling (angeknackste Rippe) und Christoph Bußmann (private Gründe) sowie Björn Johannwiemann (beruflich verhindert). Dafür werden aus der Zweiten Julian Lauf und Maximilian Brentrup hochgezogen.