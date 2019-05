Die Rechnung ist einfach: Verliert die FSG Ahlen das Derby gegen Suryoye, ist der Aufstieg für die Truppe von Übungsleiter Bernd Theismann nicht mehr möglich. Denn der Abstand der beiden Stadtrivalen beträgt bei zwei ausstehenden Begegnungen derzeit drei Zähler – mit dem Vorteil auf Seiten der Kicker von SKS, die mit 57 Punkten und der besseren Tordifferenz Zweiter sind.

FSG muss unbedingt gewinnen, Suryoye reicht Unentschieden

„Für uns geht es um alles oder nichts. Nur bei einem Sieg haben wir noch die Chance, aufzusteigen“, weiß der Übungsleiter der Hausherren. Dementsprechend konzentriert sollen seine Akteure an die immens wichtige Partie gehen. „Wir wollen Zweiter werden und werden alles daran setzen, das auch zu schaffen. Unsere erste Mannschaft gehört in die Kreisliga A“, meint Theismann. Ausreden zählen für den Trainer des Drittplatzierten, der in den letzten vier Spielen zehn Zähler sammelte, nicht. „Wir haben es uns selbst zuzuschreiben, dass wir uns nun in dieser Situation befinden, weil wir oft unnötig Punkte verschenkt haben. Das wollen wir morgen gegen SKS aber bereinigen“, gibt sich der FSG-Coach angriffslustig.

Beste Abwehr gegen besten Angriff der Liga

Das möchte Dennis Tulgay , Spielertrainer bei Suryoye, natürlich um jeden Preis vermeiden. „Solange wir nicht verlieren, steht uns nichts mehr im Wege“, analysiert der Coach nüchtern. Zeitgleich sieht er bei den Gastgebern einen kleinen Vorteil – zumindest, wenn man nach den Statistiken geht. Das morgige Stadtduell ist nämlich nicht nur das Topspiel Zweiter gegen Dritter, sondern eben auch das der besten Defensive der Liga (FSG, 33 Gegentreffer) gegen den stärksten Angriff des Klassements (SKS, 90 Tore). Zudem sind die Freizeitsportler auf heimischem Geläuf noch unbesiegt. SKS stellt dagegen die beste Auswärtsmannschaft der Liga und hat eine Serie von sieben Siegen und einem Unentschieden im Rücken.

Beide Trainer erwarten 50:50-Spiel

„Die haben einen guten Sturm, sind dafür aber in der Abwehr verwundbar“, will Theismann eine potenzielle Schwachstelle beim Stadtrivalen ausgemacht haben. Er selbst möchte sich mit seinem Team auf die eigenen Stärken – also eine kompakte Abwehrreihe – verlassen.

„Im Endeffekt wird der Ausgang des Spiels allerdings tagesformabhängig sein“, erklärt der Trainer. „Ich weiß, was meine Mannschaft leisten kann, aber auch, dass wir SKS nie unterschätzen dürfen“, ergänzt er.

Sein Gegenüber, Dennis Tulgay, erwartet ebenfalls ein knappes Spiel. „Das wird so ein 50:50-Ding. Wir werden aber natürlich alle motiviert und konzentriert in das Spiel gehen“, versichert er. Das Ziel ist klar: der Aufstieg. Mögliche Shirts sind jedoch noch nicht gedruckt. „Wir haben da vor drei Jahren schlechte Erfahrungen gemacht und das entscheidende Spiel verloren. Wenn wir jetzt gewinnen sollten, haben wir eine ganze Woche und länger Zeit, um zu feiern“, bemerkt er.

Personell schöpft Tulgay aus dem Vollen. Theismann muss dagegen improvisieren. Fraglich sind die Einsätze von Patrick Winkler, Kevin Wohlgemuth, Martin Wojciechowski und Danny Woboril. Recep Asam fehlt gesperrt. Zudem pausieren Orkan Topcu, Milan Reiberg und Tim Rählmann.

Anstoß: Sonntag, 15 Uhr