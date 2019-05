Eigentor von RW Ahlen beschert TuS Haltern den Aufstieg

Denn vor diesem vorletzten Spieltag spürten die Halterner den Atem ihres ärgsten Verfolgers vom ASC Dortmund immer heißer im Nacken. Auf nur noch zwei Punkte war der Vorsprung geschrumpft.

Deshalb mussten die Hausherren auch nach ihrem am Ende sehr zittrigen 1:0-Erfolg über die Rot-Weißen noch minutenlang auf dem Rasen ausharren und auf Nachricht aus Paderborn warten. Als die Kunde vom 0:0 kam, war die Freude dafür umso größer.

Trotz insbesondere in der ersten Hälfte vieler guter, eigener Chancen musste sich der TuS am Ende bei einem Ahlener für das Tor des Tages bedanken. Denn ohne den kurzen Aussetzer des ansonsten starken RWA-Verteidigers Andre Witt hätte es wohl frühestens nächste Woche mit dem Aufstieg klappen können.

Fußball-Oberliga: TuS Haltern - Rot-Weiß Ahlen 1/28 Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Fußball-Oberliga: TuS Haltern - Rot-Weiß Ahlen Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Fußball-Oberliga: TuS Haltern - Rot-Weiß Ahlen Foto: Marc Kreisel

Foto: Marc Kreisel

Witt trifft mit fatalem Rückpass

Witt hatte in der 10. Minute einen fatalen Rückpass gespielt, der im eigenen Kasten landete. Den zu diesem Zeitpunkt an der Strafraumgrenze weilenden Keeper Bernd Schipmann hatte er im eigenen Tor vermutet. Dumm gelaufen. . .

Bis dahin – und auch danach – hatte es eigentlich nicht so ausgesehen, als seien die Halterner auf derlei Schützenhilfe angewiesen. Im Gegenteil machten sie – wie von RWA-Coach Christian Britscho vermutet – von Anfang an Druck. Stefan Oerterer versuchte es in der 5. Minute mit einem Schuss vom Strafraumrand, der jedoch abgeblockt wurde. Weitere fünf Zeigerumdrehungen später tauchte Oerterer erneut gefährlich vor dem Tor von Bernd Schipmann auf, wurde ebenfalls noch geblockt. Sekunden später dann der besagte Türöffner.

TuS Haltern drückt bis zur Pause auf das zweite Tor

Den konnte der Tabellenzweite gut gebrauchen. Und die Halterner waren offenbar fest entschlossen, die Steilvorlage zum Aufstieg nun auch zu nutzen. Erneut Oerterer mit einem Versuch von der Mittellinie gegen den weit vorgerückten Schipmann (20.) sowie zwei Mal Yannick Albrecht mit Großchancen per Kopf (20./22.) hätten dabei helfen können. Zudem machte Schipmann noch per Glanzparade einen Fallrückzieher von Chris Kasak (25.) zunichte. Spätestens mit dem einsetzenden Gewitter kurz vor der Pause war der Halterner Offensivdrang aber erstmal gestoppt.

Schipmann mit Verdacht auf Muskelfaserriss raus

Für Schipmann endete damit der Einsatz. Mit Verdacht auf Muskelfaserriss musste er raus. Stattdessen stand nun Tim Oberwahrenbrock im Kasten, der sich gleich gegen Oerterer und Marvin Schurig (53.) sowie Marvin Möllers (55.) auszeichnen musste.

Mit zunehmender Spieldauer bekamen die Gastgeber immer mehr den Flattrigen. Die knappe Führung wollten sie natürlich nicht verspielen und mauerten sich schließlich ein. Die Rot-Weißen waren nun auf Augenhöhe, kamen aber kaum zu echten Chancen. Die dickste hatte Cihan Yilmaz in der 69. Minute nach feinem Diagonalpass von Mehmet Kara. Doch Rafael Hester ahnte die kurze Ecke und entschärfte. Wenig später konnte die Aufstiegsparty beginnen.

Statistik

TuS (4-2-3-1): Hester - Forsmann, Kasak, Wiesweg, Schurig - Pöhlker, Eisen - Opiola (72. Batman), Albrecht (81. Vennemann), Möllers (81. Diericks) - Oerterer

RWA: Schipmann (46. Oberwahrenbrock) - Perschmann, Witt, Nieddu, Güney - Mai (46. Schmitz), Fiore - Kara, Yilmaz, Mützel (70. Saritas) - Fuhsy

Gelbe: Perschmann, Möllers, Güney, Fiore

Zuschauer: 472

Beste: Opiola, Fuhsy

Tore: 1:0 (10.) Witt Eigentor