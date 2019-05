Suryoye Ahlen düpiert Rivalen FSG und steigt in die Kreisliga A auf

Die Frage um den Aufstieg in die Kreisliga A ist geklärt – und wie! Suryoye überrollte die FSG auf deren Südenkampfbahn mit 5:2 (3:0) und steht damit bei einem verbleibenden Spiel und sechs Punkten Vorsprung als zweiter Aufsteiger neben der Reserve von SuS Ennigerloh fest.

„Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Wir haben die Partie fast über 90 Minuten beherrscht und waren das klar bessere Team. Das war wahrscheinlich unsere beste Saisonleistung“, bilanzierte SKS-Spielertrainer Dennis Tulgay . Sein Gegenüber, Bernd Theismann , zeigte sich als fairer Sportsmann und gratulierte dem Stadtrivalen zum Aufstieg: „Herzlichen Glückwunsch an Suryoye. Ich gönne es ihnen und wünsche viel Erfolg in der A-Liga.“

Zu viele Freiräume für den Gegner

Die Gäste ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer das Feld als Sieger verlassen würde. Bereits nach 20 Minuten stand es nach Treffern von Andreas Tulgay (5.), Michel Osmanovic (10.) und Sebastian Lötschert (19.) per Strafstoß bereits 3:0.

„Wir haben überhaupt nicht in das Match gefunden“, so Theismann. Eigentlich sollte seine Truppe – die vor der Partie noch die beste Defensive der Liga stellte – den gegnerischen Stürmern auf den Füßen stehen und diese nicht zum Zug kommen lassen. „Stattdessen waren wir viel zu weit von unseren Gegenspielern weg“, bemerkte der FSG-Coach. Dazu hätten sich zu viele individuelle Fehler gesellt.

Bester Angriff der Liga wird Ruf gerecht

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nur wenig. SKS blieb weiter dominant und kam durch Michel Osmanovic zum 4:0 (49.). Danach keimte bei den Hausherren noch ein kleiner Funken Hoffnung auf, als Josef Cicek das 1:4 markierte (64.).

Es dauerte dann allerdings keine zehn Minuten, ehe Timo Wagner den alten Abstand wieder herstellte (71.). Weitere aussichtsreiche Torchancen für SKS ließen Lötschert, Tulgay und Osmanovic ungenutzt. „Wir haben aber auch so gezeigt, warum wir den besten Angriff in der Liga haben“, befand Dennis Tulgay. Das 2:5 (85.) durch Enes Kurt war für ihn zu verschmerzen.

Theismann richtet Blick nach vorne

„Natürlich ist es schade, dass es diese Saison nicht mit dem Aufstieg geklappt hat“, urteilte Bernd Theismann. Traurig sei er vor allem angesichts der verschenkten Punkte in den Begegnungen mit Ennigerloh, Oelde und Beckum. „Nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter. Wir wollen die erste Mannschaft langfristig in die Kreisliga A bringen und versuchen es nun in der nächsten Saison wieder“, so Theismann weiter. SKS hat dieses Ziel dagegen erreicht. Die große Aufstiegsparty findet aber erst in der kommenden Woche statt. „Wir lagen uns alle in den Armen und saßen dann noch gemütlich in einer Runde zusammen. Richtig gefeiert wird erst nach dem Spiel gegen RW Vellern II“, berichtete Tulgay.

FSG: Wohlgemuth – Strehle, Dreismann (34. P. Winkler), Bayhan, J. Rählmann, Kurt, Cicek (68. Turp), Santus, Kodas, Topcu, T. Rählmann (34. J. Winkler)

SKS: Küch – Lötschert, Demir, Khouri, Müller, Wagner, A. Tulgay (75. Albayrak), D. Tulgay, Senlik (68. Seiler), Osmanovic, Woelk