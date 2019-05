Von Tag zu Tag steigende Anforderungen beim Mai-Turnier in Vornholz

Sonntag am frühen Abend waren die ersten vier Tage vorbei. Das Mai-Turnier des RV Vornholz bot bis dahin viel Reitsport mit interessanten und spannenden Prüfungen. Die (vorläufigen) Höhepunkte waren die erste Wertungsprüfung des Volksbank-Springpokals und das Springen der Klasse S.

Bis dahin stiegen die Anforderungen in der Halle und im Springparcours von Tag zu Tag. Ein gute Rolle spielten dabei die heimischen Reiter, allen voran die Gastgeber. Die behielten gleich einige der Schleifen auf der eigenen Anlage. Wie Madleen-Sofie Bültmann , die mit Glenn und der Wertnote 8.0 eine Abteilung des Reiter-Wettbewerbs Schritt-Trab-Galopp gewann.

Springparcours wichtiger Schauplatz

Sie wird sich einiges bei Kathrin Jungnitz abgeschaut haben, die im Viereck oft vorne in der Platzierung zu finden ist. So auch in der Dressur auf L-Niveau, als sie mit ihrem Haflinger Swank Man Zweite wurde – vor Lara Louisa Braun (RFV Ostbevern) und Buby le Beau, die anschließend in der M-Dressur nicht zu schlagen waren.

Reiten, Maiturnier des RV Vornholz 2019 1/62 Reiten, Maiturnier des RV Vornholz 2019 Foto: R. Penno

Viel spielte sich an den Turniertagen im Springparcours ab. Und auch hier durfte Turnierchef Markus Scharmann gleich mehrmals seinen eigenen Reitern gratulieren: Theresa Horstmann und Can do it entschieden die erste Abteilung des Zwei-Phasen-Springens der Klasse L für sich. Dahinter reihten sich Leonie Schulze-Henne (PSG Alt-Ahlen) und Campari auf Rang vier sowie Franziska Steiner (RFV Milte-Sassenberg) und Tinky auf Platz fünf ein.

Turnierabschluss am Dienstag

Eva Ellebracht (Vornholz) triumphierte mit Pialotta in einer Abteilung des L-Stilspringens, nachdem sie zuvor mit Costa im Stilspringen der Klasse Dritte wurde – hinter Kirsten Tüns, die diese Prüfung mit Abahachi für die Gastgeber gewann.

Schon war Hubertus Große Lümern mit Chili in einer Abteilung der L-Zwei-Phasen-Springens erfolgreich. Die beiden Abteilungen des L-Springens gingen an diesem Tag an Vivien Schauren (Geisterholz) mit Choclett vor Günther Lange (Sendenhorst) mit Chelsy und Lisa-Christin Lindestedt (Albersloh) mit Anton.

Am Dienstag wird das Mai-Turnier in Vornholz beschlossen. Zuvor warten weitere Prüfungen. Nach den Qualifikationen zum Bundeschampionat wird es am Nachmittag mit je einem M- und S-Springen sportlich interessant.