Nach neun Jahren als Trainer der Zweitvertretung der Ahlener SG hat Thorsten Szymanski sein Amt niedergelegt.

„Ich bin beruflich immer stärker eingespannt. Der Verein möchte, dass wir auch künftig dreimal die Woche trainieren. Das kann ich nicht aber nicht gewährleisten. Die Mannschaft hängt sich total rein, das kann ich nicht im gleichen Maße tun. Deshalb ist es eine sinnvolle Entscheidung“, begründete der Bankkaufmann seinen Entschluss. Diesen habe er bereits vor eineinhalb Wochen gemeinsam mit Abteilungsleiter Ronald Zent getroffen und auch die Spieler über diesen Schritt informiert.

Nachfolger muss Anforderungsprofil erfüllen

Bis 5. Juni trainiert er das Team noch, dann geht es auf Abschlussfahrt nach Mallorca. Damit endet auch die Tätigkeit „Schimmis“ als Übungsleiter, die er seit 2010 ausführt. Zugleich wird der 39-Jährige auch nicht mehr als Co-Trainer des Drittliga-Teams fungieren.

„Nun suchen wir einen Trainer, der in unser Anforderungsprofil passt. Wir suchen jemanden, der bereit ist, junge Spieler auszubilden und für den der mannschaftliche Erfolg nicht an allererster Stelle steht“, sagt Ronald Zent. Diesbezüglich stehe er noch am Anfang. „Ich habe bereits erste Telefonate geführt und bin zuversichtlich, dass wir eine adäquate Lösung finden werden“, so Zent.

Neue Rolle für Jan Anton

Nach Möglichkeit soll der neue Coach bis spätestens Mitte Juli gefunden sein, wenn die Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Verbandsliga-Saison startet. „Wir wollen schnellstmöglich einen Trainer finden, aber es soll auch kein Schnellschuss sein, der sich später als Fehler herausstellt“, sagt Ronald Zent.

Neu definiert werden dürfte auch die künftige Rolle von Jan Anton. Der 23-Jährige war bislang Assistent von Thorsten Szymanski. „In seinem Alter ist er aber aus unserer Sicht noch nicht so weit, hauptverantwortlich eine so wichtige Rolle zu übernehmen. Ich möchte es jedoch auch nicht völlig ausschließen“, sagt Zent zu einer möglichen Beförderung Antons vom Co- zum Cheftrainer.

Herzblut und Zuhause

Intern genießt Anton, der auch als Betreuer des Drittliga-Teams im Einsatz ist, einen hohen Stellenwert. Möglich sei auch, dass Anton Co-Trainer bleibe. Das hänge aber auch davon ab, inwieweit der neue Chefcoach einen eigenen Assistenten bevorzuge oder mitbringe. „Jan spielt in allen Überlegungen eine wichtige Rolle. Wir werden ihn auch in der neuen Saison in einer Funktion im Verein einbinden“, verspricht Ronald Zent.

Für Thorsten Szymanski ist derweil der Klassenerhalt in der Verbandsliga , der zwischenzeitlich wegen eines Punktabzugs nicht mehr möglich schien, „ein versöhnlicher Abschluss. Ich habe über all die Jahre immer ganz viel Herzblut gegeben. Ich bin bei der ASG zu Hause“, sagt Szymanski. Ein Gefühl, das er sich weiter bewahren wird.