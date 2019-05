Künftig will sich Yilmaz mehr auf eine zweite Karriere als Trainer vorbereiten. In Ahlen wollte man den Routinier, der auch schon beim Aufstieg in die Regionalliga für die Rot-Weißen spielte, gerne halten – allerdings wegen Sparzwängen zu niedrigeren Konditionen. Trotz einiger Verletzungspausen war „Ciho“ auch in der aktuellen Saison einer der Leistungsträger und bester Ahlener Schütze (14 Tore). Ob Sebastian Mützel und Mehmet Kara bei RWA bleiben oder gehen, steht noch nicht fest.