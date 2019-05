So einen emotionalen Moment erleben nur wenige Fußballer in ihrer Karriere: Mit dem VfL Osnabrück ist Philipp Kühn vor Kurzem in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Ein stolzer Moment. Nicht nur für den gebürtig aus Beckum stammenden Torhüter selbst, sondern natürlich auch für seine Familie.

Den Meisterpokal durften Philipps Vater Klaus Kühn , Torwart-Trainer bei Rot-Weiß Ahlen , Mutter Beate und Bruder Felix aus nächster Nähe bewundern, wie obiges Foto beweist. Allzu viel Zeit für Müßiggang bleibt dem 26-Jährigen nicht. Bereits am 18. Juni will der VfL in die Vorbereitung auf die 2. Bundesliga einsteigen. Natürlich mit Kühn, dessen Vertrag noch im Mai verlängert wurde.