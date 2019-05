Bei der A-Jugend von Rot-Weiß Ahlen hat Trainer Marcel Stöppel erkennbar gute Arbeit geleistet. Mit dem derzeitigen Tabellenplatz vier in der Jugend-Westfalenliga, der zweithöchsten Spielklasse für diesen Altersbereich, hat der junge Coach auf sich aufmerksam gemacht.

Deshalb wurde schon seit einigen Wochen spekuliert, Stöppel könne zur kommenden Saison den Arbeitgeber wechseln. Nun ist klar, wohin es ihn verschlägt: Er wechselt im Sommer zum MSV Duisburg und wird dort Cheftrainer der U16-Mannschaft.

„Für mich war es nach vier tollen Jahren in Ahlen nun an der Zeit, mich persönlich weiterzuentwickeln. In Duisburg habe ich absolute Topbedingungen in einem Nachwuchsleistungszentrum. Diese sind auch noch mal ganz anders als in Ahlen. Das muss man fairerweise sagen“, begründete der Übungsleiter den Schritt.

Andere „interessante Angebote“ habe er aus persönlichen Gründen ausgeschlagen. „Ich möchte mein Lehramtsstudium in Dortmund im nächsten Jahr zu Ende bringen. Deshalb war die räumliche Nähe zum Studienort ebenfalls ausschlaggebend.“

Mit der U16 des MSV wird er kommende Saison in der Verbandsliga (Niederrheinliga) an den Start gehen. Stöppels Posten in Ahlen übernimmt Orhan Özkara.