Am 3. Oktober findet einmal mehr der Sparkassen-Münsterland-Giro statt. Für Einsteiger bietet die Veranstalter wieder einen speziellen Workshop mit Ex-Radprofi Fabian Wegmann an. Die Premiere im Vorjahr war auf viel Resonanz gestoßen.

Der Kurs geht über drei Termine und umfasst auch eine gemeinsame Streckenfahrt über 60 Kilometer, um das Erlernte in der Praxis umzusetzen. Anschaulich informiert Fabian Wegmann im Workshop über allgemeingültige Zeichengebung, das Fahren in der Gruppe, richtiges Bremsen, Material und vieles mehr. Der Workshop bietet Anfängern eine optimale Vorbereitung und praxiserprobte Informationen, um sicher und geübt an einem Jedermannrennen teilnehmen zu können.

Streckentest Mitte Juni

Der rund zweistündige Kurs findet immer mittwochs statt und startet am 29. Mai mit der Einheit „Alles rund ums Rad“. Dabei geht es um eine Technikeinführung, die Einstellung des Rennrads, dessen Reparatur und Pflege, die Grundausrüstung, die passende Helmeinstellung sowie Material und Kleidung. Die weiteren Workshop-Termine befassen sich mit der Fahrtechnik (5. Juni) und dem Fahren in der Gruppe (12. Juni). Los geht es jeweils um 18.30 Uhr. Treffpunkt ist der Leonardo-Campus Nr. 17 in Münster (Adresse Navigationsgerät: Horstmarer Landweg 68 b).

Darüber hinaus ist für 15. Juni (12 Uhr) eine gemeinsame Streckentestfahrt über 60 Kilometer geplant, die etwa dreieinhalb Stunden dauern wird. Der Kostenbeitrag für den Workshop liegt bei 49 Euro und ist auf 50 Teilnehmer begrenzt. Hier geht’s zur Online- Anmeldung : https://www.muensterland-giro.de/programm/streckentests/

Unser Autor Cedric Gebhardt hat den Workshop im Rahmen seiner Triathlon-Vorbereitung im vergangenen Jahr besucht. Hier schildert er seine Erfahrungen: https://www.wn.de/Sport/Lokalsport/Ahlen/3354914-Triathlon-Kolumne-Der-rasende-Reporter-Affe-auf-dem-Schleifstein

Weitere Tipps von Fabian Wegmann für Jedermänner gibt es hier: https://www.wn.de/Sport/Lokalsport/Muenster/3489474-Rad-13.-Sparkassen-Muensterland-Giro-Respekt-haben-Ruecksicht-nehmen-Jedermaenner-im-Fokus