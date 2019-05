Bei den Kreismeisterschaften in Ahlen ist sie zuletzt noch knapp an der Norm für die Deutschen U16-Meisterschaften vorbeigeschrammt. Auf nächsthöherer Ebene platzte für Nike Möllers dann der Knoten. Bei den Münsterlandmeisterschaften in Rheine unterbot die Athletin der LG Ahlen ihre persönliche Bestzeit im Vorlauf über 100 Meter erneut deutlich. Mit 12,78 Sekunden blieb die 15-Jährige erstmals unter dem Richtwert für die U16-DM in Bremen. Im Kampf um den Titel konnte Möllers allerdings nicht mehr eingreifen. Ein Fehlstart bremste die Ahlenerin aus – auch eine wertvolle Erfahrung.

In der M15 war Jan Wiese das Maß aller Dinge. Wie schon in den Vorjahren dominierte er gleich in mehreren Disziplinen. Im Hochsprung setzte sich der 15-Jährige mit 1,63 Meter in einem Zweikampf durch. Den Weitsprung entschied er mit 6,08 Metern ebenso souverän für sich wie das Kugelstoßen mit 13,03 Metern. Über 100 Meter musste sich Wiese zwar als Zweiter geschlagen geben, glänzte dafür aber mit einer Bestzeit von 12,03 Sekunden.

Nike Möllers Foto: Mark Wiese

Seine Bestmarke über 100 Meter pulverisierte auch Jannik Pollmeier . Der U18-Sprinter verbesserte sich gegenüber den Kreismeisterschaften deutlich auf 11,55 Sekunden und wurde beim Heimsieg von Jan-Luca Fröse vom TV Jahn Rheine (11,45 Sek.) Vizemeister. Für die NRW-Meisterschaften in Duisburg Ende Juni ist er gesetzt. Auf der doppelten Distanz lief Pollmeier mit Platz vier und 24,21 Sekunden zur Quali für die Westfälischen. Ebenfalls die Norm für die Westfälischen Meisterschaften schaffte Betty Smit, die in der weiblichen U18 über 100 Meter mit 12,92 Sekunden Dritte wurde.

Die vielen Bestleistungen und Normerfüllungen resultieren laut Trainer Mark Wiese auch aus dem starken Mannschaftsgeist der LG-Athleten: „Es ist wirklich schön zu sehen, wie Jung und Alt miteinander umgehen. Haben die Älteren einen Wettkampf, werden sie angefeuert. Und wenn die Älteren mal eine Wettkampfpause haben, kümmern sie sich um die Nachwuchsathleten.“ Als einer der jüngsten Athleten wurde Julian Berg (M12) so zweimaliger Münsterland-Meister mit 10,34 Sekunden über 75 Meter und 4,57 Metern im Weitsprung. Sebastian Nienkemper setzte sich als ältester Athlet aus den heimischen Reihen im Weitsprung der Erwachsenen durch. Merle Härig siegte in der U20 über 200 Meter (28,25 Sek.).

Betty Smit Foto: Mark Wiese

„Unsere Athleten haben wieder super Ergebnisse erzielt. Trotz schwieriger Windverhältnisse – besonders bei den Sprungdisziplinen – sind doch einige beachtliche Leistungen zustande gekommen“, resümierte Mark Wiese. „Wir werden an den nächsten Wochenenden sicherlich keine Langeweile haben.“

Damit spielte er auf die vielen Normerfüllungen an, die den Terminkalender der Ahlener mit den bald stattfindenden Wettkämpfen von den Landesmeisterschaften bis hin zu den Deutschen Meisterschaften noch weiter füllen werden.