Wem soll er etwas vormachen? Sich selbst? Das wäre schon schlimm genug. Aber der Mannschaft? Nee, das wäre dann doch zu viel des Guten.

„Die Jungs sind ja nicht blöd“, sagt Andreas Schwartz . „Wenn ich ihnen sage, wir haben noch alle Chancen, dann denken sie: Jetzt dreht er völlig am Kabel.“ Also bewahrt sich Schwartz seinen Sinn für die Wirklichkeit und probiert es vor dem zweiten und damit vorentscheidenden Relegationsspiel um den Verbleib in der Landesliga lieber mit gesundem Pragmatismus.

Friedrich-Ebert-Halle als gutes Omen?

Am Samstag (14 Uhr) empfängt sein Team die SG Detmold. Weil in Dolberg das Schützenfest tobt, weicht die Eintracht in die Friedrich-Ebert-Halle aus. Genau dort feierte sie vor einem den Wiederaufstieg in die Landesliga – jetzt möchte sie dort bleiben. Vielleicht ist der identische Schauplatz also ein gutes Omen.

Aber das zu glauben, läuft dem Realitätssinn des Trainers zuwider. „Wir rechnen mit dem Schlimmsten, aber wir hoffen auf das Beste. Wir müssen uns zumindest die rechnerische Möglichkeit offen halten, es noch zu schaffen“, sagt Andreas Schwartz. Nach der 28:29-Niederlage gegen die DJK SG Bösperde sind die Chancen auf ein Minium gesunken, zumal Bösperde auch mit 32:28 gegen den Gegner aus Detmold gewann und mit nun 4:0 Punkten glänzend da steht. Am 13. Juni trifft Bösperde in der letzten Partie dieser Relegationsrunde auf den 1. HC Ibbenbüren.

Kotzende Pferde

„Ich denke nicht, dass Bösperde sich das noch nehmen lassen wird. Eher spielt Bayern München nächstes Jahr in der Fußball-Bundesliga gegen den Abstieg“, so Schwartz. Aber es gibt immer noch eine Restchance. „Man hat ja schon Pferde kotzen sehen“, wendet der Dolberger Coach ein. Für den heutigen Kontrahent Detmold „ist der Zug bereits abgefahren“, nachdem die SG mit 25:28 gegen Ibbenbüren auch ihr zweites Spiel verloren hat.

Ob das die Aufgabe für die Eintracht nun eher leichter oder sogar noch etwas kniffliger macht, ist schwer zu prognostizieren. Daher besinnen sie sich in Dolberg lieber nur auf sich selbst. „Meine Jungs sind motiviert und können befreit aufspielen. Wir werden unsere Hausaufgaben machen“, verspricht Andreas Schwartz. Er muss gegen Detmold ohne Max Brentrup (Patellasehnenriss), Mathias Litwin (Knöchelverletzung), Janik Heickmann (Studium) sowie Johannes Arndt und Tobias Lodenkemper (beide im Urlaub) auskommen. Dafür wird Julian Lauf aus der Zweiten aushelfen.

Ihr letztes Relegationsspiel bestreitet die Eintracht am Dienstag, 4. Juni, beim 1. HC Ibbenbüren (19.30 Uhr).