Brutal gescheitert: RW Ahlens B1 verspielt Aufstieg gegen Preußen Münster

Das Sahnehäubchen auf einer starken Saison ist ausgeblieben. Nach einer über weite Strecken schwachen Leistung im Aufstiegsendspiel gegen Preußen Münsters Jungjahrgang verloren die B1-Junioren von Rot-Weiß Ahlen verdient mit 0:3. „Das tut unfassbar weh, wenn man es am letzten Spieltag noch verspielt“, gestand ein enttäuschter RWA-Trainer Christopher Nilius .

Der zog am Tag nach der Niederlage dennoch ein positives Fazit: „Die Nacht war schrecklich. Mit einem Tag Abstand überwiegt aber bei mir der Stolz über das Erreichte. Wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir am letzten Spieltag noch um den Aufstieg spielen, hätte ich das sofort unterschrieben.“

Gegen Preußen begannen die Rot-Weißen zunächst durchaus mutig und hatten in der Anfangsphase leichte optische Vorteile auf ihrer. Ein Kopfball von Innenverteidiger Ali Dinler sorgte jedoch noch nicht für die ganz große Gefahr (9.). Diese wiederum entstand vier Zeigerumdrehungen später auf der Gegenseite: Nach Foul von Dinler scheiterten die Gäste per Strafstoß an RWA-Keeper Panagiotis Loukas (13.).

Jugend-Fußball: RW Ahlen B1 - Preußen Münster U16 1/32 Foto: Marc Kreisel

Münsteraner vergeben zwei Elfmeter

Die größte Ahlener Chance vergab Alper Lafci in der 22. Minute frei stehend vor Münsters Torwart. Drei Minuten später wiederum brachte Joel Rudek die Gäster nach einem individuellen Fehler der RWA-Defensive in Führung (25.). Noch vor der Pause vergaben die Domstädter einen weiteren, allerdings mehr als zweifelhaften Elfmeter zum möglichen 2:0 (32.).

Nach dem Seitenwechsel blieb der erwartete Dauerdruck der Hausherren aus, da vor allem im letzten Drittel die Passgenauigkeit und Zielstrebigkeit fehlte. Auf der Gegenseite ergaben sich durch die zwangsläufig größer werdenden Räume zahlreiche Hochkaräter: Nach einem Aluminiumtreffer in der 58. Minute besorgte Hannes Brodner wenig später das 2:0 (64.).

Niederlage fällt noch fast zu niedrig aus

In der Folge verpasste Münster zwar zunächst die Vorentscheidung und scheiterte erneut am Aluminium (68.) sowie an Keeper Loukas (71.). Wirklich in Gefahr geriet der Erfolg aber nicht mehr. In der Nachspielzeit beseitigte Hussein Fayad schließlich mit dem 3:0 auch die allerletzten Zweifel.

„Uns hat in der einen oder anderen Szene vorne das Glück gefehlt. Nach dem 0:1 hat man gemerkt, dass der Kopf angefangen hat, zu denken. Hinterher hatten wir Glück, dass wir nur 0:3 verloren haben“, resümierte Christopher Nilius.

RWA B1: Loukas – Lücke, Dinler, Jankhöfer, Koc- Pul, Rama (63. Cetin), Gueye, Lafci- Mitakezos (68. Pohl), Schröter